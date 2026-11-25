Toluca y Atlas serán los protagonistas de uno de los grandes enfrentamientos de la semana, cuando se midan este miércoles en el inicio de los cuartos de final del Apertura 2026. La Bombonera se tiñe de rojo caliente para albergar el encuentro de ida de la serie de Playoffs entre los equipos de Antonio Mohamed y de Hernán Crespo.

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Por la jerarquía que tiene en nombres cada uno de los planteles, se espera un partido muy parejo y con muchas emociones. La diferencia abultada que hubo en el cruce de fase regular de la Liga MX probablemente no se repita en esta instancia donde hay una clasificación en juego. Se pondrán las cosas mucho más reñidas entre ambos.

En este contexto, en la previa del desarrollo del juego de ida de estos cuartos de final del Apertura 2026, la Inteligencia Artificial destapó su predicción del encuentro. Por medio de un mesurado y profundo estudio de todas las variables que involucran a este primer duelo de Toluca y Atlas en Liguilla, arrojó el resultado exacto.

La conclusión de la supercomputadora para el arranque de esta serie de Playoffs ha sido que, en el Estadio Nemesio Diez, Toluca ganará por ¡4-3! ante Atlas. Sí, según la IA este miércoles habrá siete goles entre los dos equipos en el comienzo de la llave de cuartos de final. Su simulación del compromiso arrojó ese veredicto sorprendente.

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De esta manera, los ‘Zorros’ encajarían un gol menos que en la visita a La Bombonera de la fase regular y también anotarían un gol más. Con ese resultado, a Atlas les alcanzaría con ganar por la mínima en la vuelta para eliminar al Toluca. Cabe recordar que los rojinegros cuentan con ventaja deportiva por la posición en la tabla general.

La IA anticipa un triunfo de Toluca [Foto: Getty]

Al intentar aproximarse a los goleadores de la tarde, la Inteligencia Artificial postuló a Gallardo, Romero, Helinho y Castro por el lado del Toluca. Llamativamente, no lo eligió al goleador Paulinho ni tampoco a Viñas. Asimismo, la tecnología candidateó a Frías, Esteves y Monzón por el lado de Atlas como potenciales artilleros de la visita. ¿Se cumplirá su vaticinio este miércoles?