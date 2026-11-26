La red neuronal pronosticó cómo quedará el cruce de este jueves entre 'La Fiera' y 'La Máquina'.

León tendrá la oportunidad de jugar en condición de local el primer encuentro de la serie de cuartos de final del Apertura 2026 y tratará de hacer del Nou Camp una fortaleza. Allí, este jueves esperará a brazo partido a Cruz Azul, el equipo que defiende el título que ganó en la edición anterior del torneo mexicano de Primera División.

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‘La Fiera’ clasificó como séptimo de la tabla general a esta Fiesta Grande, en una campaña donde llegó a 26 unidades, por siete triunfos, cinco igualdades y cinco derrotas. Del lado de enfrente, ‘La Máquina’ arriba como segundo de la fase regular a esta Liguilla, tras sumar 32 puntos, por diez victorias, dos empates y cinco caídas.

Todas las diferencias que existieron durante la primera ronda del Apertura 2026 quedan de lado, los Playoffs son otra cosa. Por esa razón, la Inteligencia Artificial arrojó un impactante pronóstico del juego de ida entre León y Cruz Azul, con un resultado exacto que dará que pensar. La simulación de la tecnología da un ganador con margen.

La deducción de la IA es contundente para el partido que tendrá lugar esta noche en Guanajuato: sus cuentas le dan que León ganará por ¡3-0! El superordenador apostó a un amplio marcador favorable al equipo de Javier Gandolfi sobre el de Joel Huiqui. Más allá de que la visita llega un poco mejor, esa fue la conclusión de su análisis.

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En la argumentación de sus estudios, la tecnología contempla un duelo donde el local tendrá menos chances pero será más efectivo. Mientras tanto, la visita tendría mayor control y posesión del balón, más ocasiones de peligro, pero no podría ser certero con el arco. De ese modo, León se llevaría una gran ventaja a la revancha.

La IA se la juega por León [Foto: Getty]

Con este resultado, la única posibilidad de eliminación esmeralda sería un 0-3 en la vuelta. En los cuartos de final del Apertura 2026 existe la regla de que en caso empate global califica el mejor posicionado (en este caso, Cruz Azul). Si se diera este marcador en la ida, a León le alcanzaría hasta perder por dos en el segundo cruce.

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Dentro de las inferencias de la investigación de la Inteligencia Artificial, saltó que Jhojan Romaña, Fernando Beltrán y Diber Cambindo tienen las fichas para marcar los goles. En el modelo de prueba del superordenador, esos serían los futbolistas con más probabilidades de convertir en el partido de hoy por la Liguilla de la Liga MX.