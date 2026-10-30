¿Juega César Huerta? Las alineaciones de Puebla vs. Pumas UNAM por el Apertura 2026

Puebla recibe a Pumas por la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos necesitan sumar de a 3 puntos en los últimos partidos.

Este viernes 30 de octubre de 2026 continúa la actividad del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El Club Puebla recibe a los Pumas de la UNAM en el Estadio Cuauhtémoc a partir de las 21:00 hs (tiempo del centro de México), en un enfrentamiento crucial para el cierre de la fase regular.

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La Franja llega con la urgencia de sumar tres puntos ante su afición para mejorar su posición en la tabla general. El equipo camotero buscará hacerse fuerte en casa, apostando por un esquema ordenado en defensa y transiciones rápidas para romper el cerrojo del rival.

Por su parte, los universitarios visitan la Angelópolis con el objetivo de llevarse el triunfo en patio ajeno y mantenerse firmes en la pelea por los puestos de clasificación a la fase final del certamen.

La alineación de Puebla

Ricardo Gutiérrez

Iker Moreno

Facundo Almada

Juan Pablo Vargas

Fernando Monárrez

Alonso Ramírez

Alejandro Organista

Bryan Garnica

Mathías Tomás

Omar Moreno

Luifer Hernández

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La alineación de Pumas

Keylor Navas

Rodrigo López

Pablo Bennevendo

Nathan Silva

Rubén Duarte

Adalberto Carrasquilla

Pedro Vite

Uriel Antuna

César Huerta

Robert Morales

Juninho

En sintesis