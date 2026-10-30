¿Juega César Huerta? Las alineaciones de Puebla vs. Pumas UNAM por el Apertura 2026

Este viernes 30 de octubre de 2026 continúa la actividad del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El Club Puebla recibe a los Pumas de la UNAM en el Estadio Cuauhtémoc a partir de las 21:00 hs (tiempo del centro de México), en un enfrentamiento crucial para el cierre de la fase regular.
La Franja llega con la urgencia de sumar tres puntos ante su afición para mejorar su posición en la tabla general. El equipo camotero buscará hacerse fuerte en casa, apostando por un esquema ordenado en defensa y transiciones rápidas para romper el cerrojo del rival.
Por su parte, los universitarios visitan la Angelópolis con el objetivo de llevarse el triunfo en patio ajeno y mantenerse firmes en la pelea por los puestos de clasificación a la fase final del certamen.
La alineación de Puebla
- Ricardo Gutiérrez
- Iker Moreno
- Facundo Almada
- Juan Pablo Vargas
- Fernando Monárrez
- Alonso Ramírez
- Alejandro Organista
- Bryan Garnica
- Mathías Tomás
- Omar Moreno
- Luifer Hernández
La alineación de Pumas
- Keylor Navas
- Rodrigo López
- Pablo Bennevendo
- Nathan Silva
- Rubén Duarte
- Adalberto Carrasquilla
- Pedro Vite
- Uriel Antuna
- César Huerta
- Robert Morales
- Juninho
Dónde ver EN VIVO Puebla vs. Pumas UNAM por el Apertura 2026: canales de TV y streaming online
En sintesis
- Puebla recibe a Pumas este viernes 30 de octubre a las 21:00 horas.
- El Estadio Cuauhtémoc albergará este compromiso del Apertura 2026 de la Liga MX.
- Keylor Navas encabeza la probable alineación titular de Pumas de la UNAM en Puebla.