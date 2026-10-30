Los 'Felinos' tienen once confirmado para el duelo ante 'La Franja', sin el colombiano de inicio.

Gerardo Espinoza y Esteban Solari definieron las alineaciones con las que saltarán al campo Puebla y Pumas esta noche en el Estadio Cuauhtémoc. Los dos entrenadores pondrán lo mejor que tienen desde la partida, para buscar llevarse los tres puntos. En ambos casos, se juegan una de sus últimas fichas para pensar en la Liguilla.

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Por el lado del cuadro visitante, el cuerpo técnico de los ‘Universitarios’ saldrá con prácticamente todo su equipo de gala, para intentar conseguir un triunfo necesario. A Pumas luego le quedan dos partidos de local, por lo que una victoria hoy fuera de casa sería el envión anímico perfecto para soñar en grande en el Apertura 2026.

La única ausencia destacada en cuanto a nombres de peso en el once inicial de Pumas es la de Álvaro Angulo, que comenzará el juego en la banca junto a Esteban Solari. El lateral izquierdo colombiano estará esperando su turno y podrá ingresar en el complemento, en caso de que el DT lo considere útil en algún momento.

Angulo viene de jugar sólo 10′ con Tigres [Foto: Getty]

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La falta de Álvaro Angulo en el cuadro titular de Pumas ante Puebla por Liga MX surge de una decisión técnica del ‘Tano’, que prefiere a Pablo Bennevendo. En la consideración de Solari, Bennevendo está un paso adelante del colombiano, y por ello se inclina por él. El ex Independiente está óptimo físicamente como para jugar si es requerido.

Desde que regresó de la Selección en la última fecha FIFA, Álvaro Angulo ha perdido mucho terreno en Pumas. En los últimos 5 partidos, en ninguno jugó más de 15 minutos. Incluso, en uno de ellos ni siquiera ingresó y en otro tuvo menos de cinco minutos en campo. Hoy se encuentra relegado dentro de la plantilla auriazul.

La alineación confirmada de Pumas para visitar a Puebla, sin Álvaro Angulo, estará conformada de la siguiente manera: Keylor Navas; Rodrigo López, Nathan Silva, Ruben Duarte, Pablo Bennevendo; Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla; Uriel Antuna, César Huerta; Robert Morales, Juninho. Con este equipo, buscarán escalar en la tabla del Apertura 2026.