¿Juega Henry Martín? Las alineaciones de América vs. Toluca por el Apertura 2026

Este sábado 31 de octubre continúa la actividad de la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. En uno de los compromisos más atractivos de la fecha, las Águilas del América se enfrentan al Deportivo Toluca a partir de las 21:00 hs (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Banorte.
El conjunto azulcrema busca afianzarse en la parte alta de la tabla de posiciones y asegurar su pase directo a la Liguilla. Tras disputar sus recientes compromisos de fecha doble, los dirigidos por el cuadro de Coapa pretenden aprovechar la condición de local para imponer condiciones desde el arranque, apostando por el orden táctico en la zaga y la contundencia en los últimos metros para superar a un rival directo.
Por su parte, los Diablos Rojos de Toluca llegan a la capital con la consigna de rescatar unidades valiosas que les permitan mantenerse firmes en los puestos de clasificación. La escuadra mexiquense tratará de dominar el mediocampo y explotar la velocidad en ofensiva para romper el bloque rival en patio ajeno.
La alineación de América
- Ángel Malagón
- Kevin Álvarez
- Santiago Ramos Mingo
- Santiago Bueno
- Cristian Borja
- Israel Reyes
- Erick Sánchez
- Óscar Perea
- Carlos Álvarez
- Isaías Violante
- Henry Martín
La alineación de Toluca
- Hugo González
- Jesús Gallardo
- Federico Pereira
- Bruno Méndez
- Santiago Simón
- Franco Romero
- Erick Gutiérrez
- Nicolás Castro
- Alexis Vega
- Helinho
- Federico Viñas
En sintesis
- América enfrenta a Toluca este sábado 31 de octubre a las 21:00 horas.
- Henry Martín encabeza la probable alineación titular de las Águilas del América.
- El Estadio Banorte albergará el partido correspondiente a la Jornada 15 de Liga MX.