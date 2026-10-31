¿Juega Henry Martín? Las alineaciones de América vs. Toluca por el Apertura 2026

Este sábado 31 de octubre continúa la actividad de la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. En uno de los compromisos más atractivos de la fecha, las Águilas del América se enfrentan al Deportivo Toluca a partir de las 21:00 hs (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Banorte.

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El conjunto azulcrema busca afianzarse en la parte alta de la tabla de posiciones y asegurar su pase directo a la Liguilla. Tras disputar sus recientes compromisos de fecha doble, los dirigidos por el cuadro de Coapa pretenden aprovechar la condición de local para imponer condiciones desde el arranque, apostando por el orden táctico en la zaga y la contundencia en los últimos metros para superar a un rival directo.

Por su parte, los Diablos Rojos de Toluca llegan a la capital con la consigna de rescatar unidades valiosas que les permitan mantenerse firmes en los puestos de clasificación. La escuadra mexiquense tratará de dominar el mediocampo y explotar la velocidad en ofensiva para romper el bloque rival en patio ajeno.

La alineación de América

Ángel Malagón

Kevin Álvarez

Santiago Ramos Mingo

Santiago Bueno

Cristian Borja

Israel Reyes

Erick Sánchez

Óscar Perea

Carlos Álvarez

Isaías Violante

Henry Martín

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La alineación de Toluca

Hugo González

Jesús Gallardo

Federico Pereira

Bruno Méndez

Santiago Simón

Franco Romero

Erick Gutiérrez

Nicolás Castro

Alexis Vega

Helinho

Federico Viñas

En sintesis