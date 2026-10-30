Si sus primeros seis meses en el futbol mexicano no habían sido suficientes para demostrarlo, Juninho ha vuelto a probar que Pumas dio en la tecla fichándolo. El primer torneo del atacante brasileño en el país había sido magnífico, pero tenía que ratificarlo y lo ha hecho con sobra en este segundo campeonato del calendario.

Publicidad

El delantero ya había acostumbrado a los fanáticos de los ‘Felinos’ a gritar sus goles, por lo que no haber marcado en los dos juegos previos se sintió raro. Sin embargo, este viernes se reencontró con la red y convirtió un tanto ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Juninho sigue ayudando al equipo a sumar puntos en la campaña.

En esta oportunidad, el gol de Juninho fue además una anotación extraordinaria: el brasileño marcó ¡de taco! tras una gran asistencia de Rodrigo López. El ‘Toti’ desbordó por derecha, lanzó el centro, el artillero de Pumas se quitó la marca y con una pirueta de película venció al arquero. Para colmo, la empujo de primera y sin controlar.

Con su tanto ante Puebla, Juninho alcanzó los 9 goles en 15 jornadas del Apertura 2026 (1040 minutos totales), donde también lleva aportada una asistencia. Cabe recordar que en el certamen anterior, el delantero ya había contribuido a Pumas con siete anotaciones y un pase-gol en el subcampeonato recordado.

Publicidad

El último antecedente de estas características, donde un jugador de Pumas había marcado nueve goles o más en un torneo había sido hace seis años, en el 2020. Aquella vez, Juan Ignacio Dinenno había convertido diez goles en el Torneo Apertura de esa temporada de la Liga MX. En esa ocasión fue un argentino y ahora un brasileño.

Pumas disfruta la actualidad de Juninho [Foto: Getty]

¿Cómo quedó Juninho en la tabla de goleo del Apertura 2026?

Tras su conversión en Puebla vs. Pumas, el brasileño se colocó en el 2° lugar del ránking de anotadores de esta Liga MX, con sus 9 conquistas. De esta manera, superó a Juan Brunetta y Henry Martín, que quedaron con 8 tantos, aunque aún deben jugar sus partidos. De momento, Juninho es escolta en este listado de goleadores.

Publicidad

La tabla de goleo actualizada del Apertura 2026 tras el tanto de Juninho: