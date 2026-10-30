Universidad Nacional necesita volver a ganar para no complicar sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla. La Franja tampoco atraviesa un buen momento y llega después de una derrota ante Atlas.

Pumas UNAM afrontará un partido clave frente a Puebla por una nueva jornada de la Liga MX. El conjunto universitario necesita sumar de a tres para mantenerse en la pelea por un lugar en la Liguilla, ya que no puede permitirse perder más puntos si pretende cumplir con su objetivo en este torneo.

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En su presentación más reciente, los dirigidos por Universidad Nacional igualaron 1-1 frente a Tigres, un resultado que no terminó de satisfacer sus necesidades. Si bien en el último torneo fueron finalistas, en el actual campeonato no han conseguido mantener ese nivel ni sumar resultados importantes que les permitan estar en los primeros puestos de la clasificación.

Del otro lado estará Puebla, que tampoco llega en buenas condiciones. La Franja viene de perder 4-3 frente a Atlas en un encuentro con muchas emociones y continúa atravesando una complicada racha en el campeonato. Además, su fragilidad defensiva quedó nuevamente en evidencia después de recibir ocho goles en sus últimas dos presentaciones.

De acuerdo con el análisis de la Inteligencia Artificial, Pumas parte con una ligera ventaja para quedarse con la victoria, principalmente por el historial reciente entre ambos equipos. Universidad Nacional acumula seis partidos oficiales sin perder frente a Puebla y también consiguió imponerse por 3-2 en su última visita al Estadio Cuauhtémoc, en febrero de 2026.

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¿Qué resultado predijo la IA para Puebla vs. Pumas?

La Inteligencia Artificial pronosticó una victoria de Pumas UNAM por 2-1 frente a Puebla. Aunque no se espera un encuentro sencillo para los universitarios, su mayor jerarquía y los problemas defensivos que atraviesa La Franja podrían terminar inclinando el resultado a su favor.

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