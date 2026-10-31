Por qué no juega Gilberto Mora hoy

Esta noche el conjunto de Rayados se enfrentará a Xolos en el Estadio BBVA, pero una de las malas noticias para el cuadro de Sebastián Abreu es que de nueva cuenta no tendrá a Gilberto Mora en el cuadro titular en este partido tan importante para el cuadro de Tijuana.

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Cabe mencionar que los rojinegros están a un punto por encima de Monterrey en la tabla general, por lo que este juego es crucial para estar entre los equipos con posibilidad de clasificar a la Liguilla del Apertura 2026, es por eso que esta noche era vital contar con su estrella.

¿Por qué no juega Gil Mora hoy?

Sin embargo, hay que recordar que Mora viene de una lesión (pubalgia) que lo dejó fuera de la actividad por un mes, por lo que tuvo sus primeros minutos en el duelo de media semana ante el Club América y al igual que esta noche arrancaría desde la banca.

Esta es una de las decisiones que tomó el “Loco” Abreu para este duelo, por lo que en caso de que se complique el partido para la escuadra fronteriza utilizaría esta carta que tiene con el juvenil. Por el momento arranca de la banca para el juego de esta noche.

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En síntesis