El duelo de azulgranas y blanquiazules se encuentra en peligro y esto es lo que se sabe al respecto.

El único partido del día que será transmitido por televisión abierta tuvo serios problemas a falta de un rato para el puntapié inicial. El juego entre Atlante y Pachuca corre riesgo de suspensión, mientras la afición estaba llegando al Coloso de Santa Úrsula para asistir al mismo. Hay revuelo en las inmediaciones del recinto capitalino.

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A poco más de una hora del arranque del encuentro, se activó el protocolo de tormenta eléctrica en el Estadio Azteca. La Ciudad de México está siendo azotada por fuertes precipitaciones, y alrededor de la cancha se pudieron observar varios rayos. La lluvia no para de caer y los fans que llegaron ya han quedado todos mojados.

Por esta razón, luego de un rato de incertidumbre, se anunció por altoparlante que el partido está demorado y que los aficionados deben tener paciencia para el kick-off. A todos los espectadores que habían llegado al establecimiento se les pidió que se busquen un lugar seguro para mantenerse preservados de las duras condiciones climáticas.

La pantalla indicó la postergación del juego [Foto: Reforma]

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De esta manera, se retrasó el inicio y no comenzará a las 21.00 horas, como estaba programado el partido entre Atlante y Pachuca de la jornada 8 de este Apertura 2026. Aunque todavía falta un rato para ese horario, ya se sabe que no darán los tiempos para que el balón comience a rodar a partir del plazo estipulado previamente.

Por el momento, aún no fue oficializado el horario de reprogramación para el arranque del encuentro que cerrará la triple cartelera de este viernes en la Liga MX. Mientras tanto, los planteles de Atlante y Pachuca que ya están dentro del Estadio Azteca deberán continuar en los vestidores hasta que se les permita salir a hacer el calentamiento.

Los rayos que cayeron en la previa del Atlante vs. Pachuca:

⛈️ ¡Los rayos en el cielo de la CDMX!



📺 Disfruta el juego entre @atlante y Pachuca por ESPN y #DisneyPlus Premium. pic.twitter.com/ha8sHEqd2o — Futbol Picante (@futpicante) September 12, 2026