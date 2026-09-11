Repasa aquí cómo están los principales lugares después de la triple cartelera del viernes en el Apertura.

¡Bienvenidos todos a una nueva fecha! Este viernes se dio comienzo a la jornada 8 del Apertura 2026, ya llegando a la mitad de la fase regular del torneo. Con una triple cartelera que tuvo goles en todos los partidos, los aficionados pudieron ver buenas propuestas. A continuación, todo lo que dejó la agenda futbolera de esta tarde y noche.

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Los resultados de los juegos viernes en el Apertura 2026:

Estos fueron los marcadores finales de los tres encuentros disputados en el primer día de la jornada 8 de esta edición de la Liga MX:

Necaxa 0-1 Puebla, en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

Goles: Mathías Tomas (P).

Atlante 0-3 Pachuca, en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Goles: Salomón Rondón, Kenedy y Oussama Idrissi (P).

Xolos 0-1 Querétaro, en el Estadio Caliente de Tijuana.

Goles: Mateo Coronel (Q).

El ‘viernes botanero’ de esta octava fecha del Torneo Apertura dejó detrás tres triunfos visitantes, con la particularidad de que ninguno de los locales pudo anotar.

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Puebla dio otro batacazo de viernes [Foto: Getty]

¿Quién es el líder de posiciones del Apertura 2026 tras los juegos del viernes?

Sin cambios en la cima, el América continúa en lo más alto de la tabla del campeonato, con 16 puntos. Con los resultados de hoy, la gran novedad la dio el Querétaro, que alcanzó el ¡cuarto lugar! con 13 unidades, a tres de las ‘Águilas’. Por otra parte, con sus respectivos triunfos, el Puebla quedó en el sexto puesto y el Pachuca, en el noveno.

La tabla de posiciones del Apertura 2026 tras los juegos del viernes:

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¿Quién es el líder de goleo del Apertura 2026 tras los juegos del viernes?

Con su tanto de hoy ante Atlante, Salomón Rondón estiró la ventaja como máximo anotador del torneo, con 8 conquistas en las 8 jornadas que lleva el campeonato. El experimentado artillero venezolano sigue de racha, le sacó tres goles de diferencia a su escolta Lucas Ocampos y sueña con conquistar el título de goleo de la Liga MX.

La tabla de goleo del Apertura 2026 tras los juegos del viernes: