En este desglose, el repaso de todos los clubes que conquistaron este certamen internacional.

¡Llega una nueva edición! Una de las competencias más modernas del continente regresa para su próximo desarrollo: es el turno de jugar el Campeones Cup 2026. Este torneo coloca cara a cara al mejor equipo de la temporada de Estados Unidos contra el mejor de la temporada de México, que en esta ocasión serán Inter Miami y Cruz Azul.

Publicidad

El Campeones Cup 2026 que se celebra este miércoles por la tarde se tratará de la octava temporada de este evento a partido único entre la Liga MX y la Major League Soccer. El mismo fue inaugurado en 2018, y a partir de allí se ha disputado todos los años de manera consecutiva, a excepción de 2020 a causa de la pandemia mundial.

¿Quién fue el último ganador del Campeones Cup?

Previo a la edición 2026, el dueño de la corona de esta competición fue otro equipo mexicano: Toluca, que se impuso en la edición 2025. En su turno, los ‘Diablos Rojos’ vencieron por 3-2 a Los Ángeles Galaxy, consiguiendo así el tercer título mexicano consecutivo. Justo antes de Toluca lo habían logrado el Club América y Tigres UANL.

La celebración de Toluca en el último Campeones Cup [Foto: TFC]

Publicidad

¿Quién es el máximo ganador del Campeones Cup?

Desde la creación de este certamen internacional, Tigres UANL es el dominador absoluto del trofeo entre la Liga MX y la MLS. Los ‘Universitarios’ han podido levantar esta Copa en 2 oportunidades, más que ningún otro equipo. El cuadro auriazul primero la logró en 2018, donde derrotó a Toronto FC, y la segunda en 2023, donde venció a LAFC.

¿Cuáles son todos los ganadores del Campeones Cup?

La distribución de los títulos de todas las demás ediciones de este torneo entre México y Estados Unidos se dio de la siguiente manera:

Tigres (2 trofeos).

(2 trofeos). América (1 trofeo).

(1 trofeo). Toluca (1 trofeo).

(1 trofeo). Atlanta United (1 trofeo).

(1 trofeo). Columbus Crew (1 trofeo).

(1 trofeo). New York City (1 trofeo).

Publicidad

¿Cómo fueron todas las finales del Campeones Cup?

Una por una, así fueron cada una de las definiciones de los títulos anteriores de esta competencia que jugarán Inter Miami y Cruz Azul en 2026: