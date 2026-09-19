Está todo en orden en Guadalajara para el desarrollo de un verdadero partidazo: Atlas y Pumas se miden para prenderse de lleno en el campeonato. Por plantillas, los dos equipos han estado por debajo de las expectativas en este inicio del Apertura 2026 y hoy se juegan una parada difícil. Si uno gana, se colará en el lote de arriba.

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Los ‘Zorros’ de Hernán Crespo llegan a este partido ubicados en la 9° colocación del torneo, con 13 puntos, luego de cosechar cuatro victorias, una igualdad y tres derrotas. Por su parte, los ‘Universitarios’ de Esteban Solari arriban a este duelo estacionados en el 11° puesto, con 11 unidades, producto de tres triunfos, dos empates y tres caídas.

El enfrentamiento entre Atlas y Pumas tendrá lugar HOY sábado 19 de septiembre en el Estadio Jalisco de Guadalajara, por la jornada 9 del Apertura 2026. Este prometedor juego de Liga MX dará comienzo a partir de las 17.00 horas del Centro de México, en el primer turno de cotejos de la agenda de este día futbolero.

Atlas y Pumas se reencuentran por la Liga MX [Foto: Getty]

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Afortunadamente para aquellos interesados en seguir este partido, el cruce liguero sí será transmitido por TV abierta. Los aficionados de los ‘Zorros’, de los ‘Felinos’ y los neutrales podrán sintonizarlo en forma gratuita. Canal 5 será la señal que pasará el compromiso de manera liberada para todo el territorio mexicano esta tarde.

Además de Canal 5, el choque de este sábado entre rojinegros y auriazules también se podrá seguir por televisión, en vivo y en directo a través de la pantalla de TUDN (cable). Esas dos cadenas cuentan con los derechos exclusivos para transmitir el Atlas vs. Pumas de hoy en México por TV, y los fanáticos podrán elegir la que deseen.

Por otro lado, existe una vía adicional para observar el encuentro en caso de que algún simpatizante no pueda acceder al mismo por televisión. ViX Premium y Layvtime completan la grilla de transmisiones del compromiso entre los equipos de Hernán Crespo y Esteban Solari. Múltiples formas para no perderse este gran espectáculo de Liga MX.