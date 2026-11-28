Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto del juego entre el Club América y el Club de Futbol Monterrey, por la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2026.

A continuación, sigue al instante todo lo que suceda en la revancha de cuartos de final en el Estadio Banorte.

El mítico Estadio Azteca, el templo del futbol mexicano, será el anfitrión de la definición de una serie especular entre América y Rayados. Este viernes, uno de estos dos poderosos clubes se irá de la competencia y el otro quedará entre los cuatro privilegiados que seguirán en carrera por el Apertura 2026. Es la hora de jugar la revancha de los cuartos de final de la Fiesta Grande.

En un juego que tuvo numerosas ocasiones de gol, especialmente de la visita, la ida finalizó con empate 0-0 en el Estadio BBVA. Ricardo Chávez fue expulsado a los diez minutos de partido, por lo que el Monterrey disputó otros ochenta con un jugador menos. No obstante, las Águilas no pudieron marcar la diferencia a su favor en el marcador de aquel encuentro lejos de casa.

Dadas estas circunstancias, esta noche el panorama es claro: América clasifica igualando o ganando, y Rayados avanza solo ganando. Si vuelven a empatar también en la vuelta, el beneficiado sería el equipo de Guillermo Almada por haber terminado en una mejor posición en la tabla general. Existe ventaja deportiva en los cuartos de final y el cuadro azulcrema puede necesitarla.

Rayados y América igualaron la ida [Foto: Getty]

Este partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 se disputará HOY sábado 28 de noviembre, en el Estadio Azteca, donde las Águilas jugarán en condición de local. De cumplirse con la programación, la acción arrancará desde las 21.10 horas del Centro de México, al finalizar el Atlas-Toluca. Este compromiso determinante de la Liga MX se lleva el ‘prime-time’ de la jornada.

Para poder sintonizar todo lo que acontezca en el Coloso de Santa Úrsula esta noche, podrás seguir el minuto a minuto en vivo en Bolavip. En la parte superior de esta nota, encontrarás la cobertura al instante de todas las jugadas de la revancha entre América y Rayados. Cada vez que se produzca una situación destacada, aparecerá en la narración de este artículo desde el lugar de los hechos.