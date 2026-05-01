La inesperada confesión de Santiago Giménez sobre Veracruz a casi 6 años de su desaparición

Ya pasaron 6 años y medio de la últimas participación de Tiburones Rojos de Veracruz en la Liga MX. Tras el Apertura 2019, el club no pudo sortear su crisis económica y la directiva de la Primera División de México decidió desafiliar al equipo, quedando el Clausura 2020, cancelado por la pandemia de Covid-19 con 18 equipos.

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En las últimas horas, Santiago Giménez, actual jugador de Milan, en diálogo con Apuntes de Rabona, repasó su trayectoria y recordó con mucho cariño el paso por aquella institución, donde jugó su padre, Christan Giménez, entre 2004 y 2005, cuando apenas tenía 3 años.

Así lo recordó: “La realidad es que Veracruz es una plaza muy linda que de hecho me tocó cuando yo empecé en Primera ir allá y mucha gente que trabajaba ahí en el estadio, utileros, gente que trabajaba ahí, me decían que querían mucho a mi papá por lo que había hecho ahí, entonces eso como que también te genera un sentimiento“.

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Y continuó: “Después me tocó jugar con Sebastián Jurado, que también salió de ahí y me platicaba que es un club increíble, que no podía creer que desapareciera de esta manera, porque es un club que tiene que estar en primera sí o sí por la gente, por la ciudad, por todo. Y estoy de acuerdo con él, siento que Veracruz es una plaza que tiene que estar en primera sí o sí“.

Cabe añadir que la desafiliación de Veracruz de la Fedetación Mexicana de Futbol (FMF) no solo fue por los problemas económicos, sino también políticos y hasta de índole personal en contra de Fidel Kuri, presidente del equipo en aquel entonces.

¿Cómo fue el último de torneo de Veracruz en la Liga MX?

En lo que respecta a la última actividad del equipo en la elite mexicana data del primer torneo de la temporada 2019-20, el Apertura 2019. Allí disputó 18 compromisos, donde apenas sumó 8 unidades producto de apenas una victoria, 5 empates y 12 derrotas.

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En síntesis