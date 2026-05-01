La inesperada confesión de Santiago Giménez sobre Veracruz a casi 6 años de su desaparición

Ya pasaron 6 años y medio de la últimas participación de Tiburones Rojos de Veracruz en la Liga MX. Tras el Apertura 2019, el club no pudo sortear su crisis económica y la directiva de la Primera División de México decidió desafiliar al equipo, quedando el Clausura 2020, cancelado por la pandemia de Covid-19 con 18 equipos.
En las últimas horas, Santiago Giménez, actual jugador de Milan, en diálogo con Apuntes de Rabona, repasó su trayectoria y recordó con mucho cariño el paso por aquella institución, donde jugó su padre, Christan Giménez, entre 2004 y 2005, cuando apenas tenía 3 años.
Así lo recordó: “La realidad es que Veracruz es una plaza muy linda que de hecho me tocó cuando yo empecé en Primera ir allá y mucha gente que trabajaba ahí en el estadio, utileros, gente que trabajaba ahí, me decían que querían mucho a mi papá por lo que había hecho ahí, entonces eso como que también te genera un sentimiento“.
Y continuó: “Después me tocó jugar con Sebastián Jurado, que también salió de ahí y me platicaba que es un club increíble, que no podía creer que desapareciera de esta manera, porque es un club que tiene que estar en primera sí o sí por la gente, por la ciudad, por todo. Y estoy de acuerdo con él, siento que Veracruz es una plaza que tiene que estar en primera sí o sí“.
Cabe añadir que la desafiliación de Veracruz de la Fedetación Mexicana de Futbol (FMF) no solo fue por los problemas económicos, sino también políticos y hasta de índole personal en contra de Fidel Kuri, presidente del equipo en aquel entonces.
¿Cómo fue el último de torneo de Veracruz en la Liga MX?
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En lo que respecta a la última actividad del equipo en la elite mexicana data del primer torneo de la temporada 2019-20, el Apertura 2019. Allí disputó 18 compromisos, donde apenas sumó 8 unidades producto de apenas una victoria, 5 empates y 12 derrotas.
En síntesis
- Santiago Giménez, actual jugador del Milan, expresó que Veracruz debe estar en primera división.
- El futbolista Santiago Giménez recordó el paso de su padre por el club entre 2004 y 2005.
- La institución fue desafiliada de la Liga MX tras finalizar el torneo Apertura 2019.