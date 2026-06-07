Parte médico de Christian Eriksen luego caer desplomado en Dinamarca vs. Ucrania: ¿Qué le pasó?

Un momento de extrema tensión sacudió el encuentro de preparación en el Estadio de Odense. Durante el partido de este domingo entre las selecciones de Dinamarca y Ucrania, el mediocampista Christian Eriksen provocó una enorme alarma general tras caer desplomado sobre el terreno de juego cuando transcurría la segunda mitad del compromiso.

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El futbolista de 34 años caminaba lejos de donde se desarrollaba la jugada cuando sintió un malestar, se llevó de inmediato las manos hacia la zona baja del pecho y se derrumbó de forma súbita sobre el césped. Sus compañeros y los futbolistas rivales advirtieron la gravedad de la situación de manera instantánea y solicitaron el ingreso urgente del cuerpo médico. Las asistencias ingresaron con rapidez al campo y, tras estabilizarlo, retiraron al jugador para su traslado inmediato hacia un centro de salud, lo cual derivó en la suspensión definitiva del partido.

Eriksen se encuentra estable

A diferencia del drama vivido hace cinco años, las primeras informaciones oficiales trajeron una enorme dosis de alivio de forma veloz. El primer parte médico emitido por las autoridades correspondientes indicó que el futbolista se encontraba consciente y estable a bordo de la ambulancia rumbo al hospital, e incluso logró reincorporarse con ayuda antes de su ingreso al vehículo.

🌐🇩🇰 CHRISTIAN ERIKSEN CAYÓ DESPLOMADO EN LA CANCHA



EL ÁRBITRO FINALIZÓ EL PARTIDO ENTRE DINAMARCA Y UCRANIA pic.twitter.com/Ya89EEWxM8 — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) June 7, 2026

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Este impactante suceso trajo a la memoria colectiva el dramático episodio que Eriksen vivió en la Eurocopa 2021 durante un partido ante Finlandia, donde sufrió un paro cardíaco en pleno campo de juego que conmocionó al planeta entero. A raíz de aquella patología cardíaca, el talentoso volante juega desde entonces con un Desfibrilador Automático Implantable (DAI) en su corazón, un dispositivo encargado de regular el ritmo de su órgano vital y prevenir episodios fatales.

“Christian está bien y salió del campo por sus propios medios. Según lo que veo, el marcapasos respondió como debía. Estuvo inconsciente por un breve momento, pero recuperó la conciencia muy rápidamente y pudimos comunicarnos con él enseguida. Ahora será sometido a más estudios en el hospital para determinar qué causó el incidente. Estamos en contacto permanente con él y con los médicos del hospital. Pero Christian está bien y me pidió que les transmitiera a todos los jugadores que se encuentra bien“, expresó el médico oficial de la selección de Dinamarca.

En síntesis

El mediocampista Christian Eriksen cayó desplomado durante el partido entre Dinamarca y Ucrania este domingo.

cayó desplomado durante el partido entre Dinamarca y Ucrania este domingo. El futbolista tiene 34 años de edad y juega con un desfibrilador automático implantable.

de edad y juega con un desfibrilador automático implantable. El primer parte médico oficial indicó que el jugador se encontraba consciente y estable.