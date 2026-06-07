¿Dónde y en qué estadio juegan Colombia vs. Jordania por el amistoso internacional?

El seleccionado cafetero disputará su último partido amistoso antes de debutar en el Mundial 2026.

Colombia afrontará este domingo su último amistoso antes de su debut en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se enfrentará a Jordania, otra de las selecciones que también dirá presente en la máxima cita del futbol, en un encuentro que servirá para ultimar detalles antes del inicio de la competencia.

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Los cafeteros ya tienen la mirada puesta en su estreno mundialista, que será el próximo 17 de junio frente a Uzbekistán. El objetivo será comenzar el torneo con una victoria y confirmar las buenas sensaciones que viene dejando el equipo en los últimos meses.

El partido ante Jordania se disputará en el Snapdragon Stadium, ubicado en la ciudad de San Diego, California, Estados Unidos. El encuentro comenzará a las 17:00 horas de la CDMX y a las 18:00 horas de Colombia, en lo que será una de las últimas pruebas para ambos seleccionados.

Colombia llega a este compromiso después de vencer por 3-1 a Costa Rica en su despedida ante la afición en tierras colombianas. Aquel resultado dejó conformes tanto al cuerpo técnico como a los aficionados, que esperan una buena actuación en la Copa del Mundo.

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Datos del Snapdragon Stadium

El Snapdragon Stadium es un estadio multiuso ubicado en San Diego, California. Actualmente es utilizado por la Universidad Estatal de San Diego (SDSU) y alberga los partidos de los San Diego State Aztecs en el fútbol americano universitario. Además, el recinto es la casa del San Diego FC de la Major League Soccer (MLS) y del San Diego Wave FC de la National Women’s Soccer League (NWSL).

El estadio cuenta con una capacidad aproximada para 35.000 espectadores y fue inaugurado en 2022. A pesar de su moderna infraestructura y de haber recibido importantes eventos deportivos, no fue seleccionado entre las sedes que albergarán partidos de la Copa del Mundo 2026.

En sintesis

El entrenador Néstor Lorenzo dirigirá el último partido amistoso de Colombia frente a Jordania.

dirigirá el último partido amistoso de Colombia frente a Jordania. El partido de preparación se disputará hoy en el Snapdragon Stadium de San Diego.

de San Diego. La selección de Colombia debutará en el Mundial el 17 de junio ante Uzbekistán.