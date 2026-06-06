La Canarinha se despide de su gente jugando en su tierra ante los Faraones en un amistoso disputado en Norteamérica.

En el marco de un amistoso internacional en la previa del Mundial 2026, Brasil y Egipto se miden este sábado 6 de junio desde las 16:00 horas (Ciudad de México). Ambos conjuntos buscarán ganar para seguir puliendo detalles de cara al certamen internacional.

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El escenario del partido será el Huntington Bank Field, en la ciudad de Cleveland, por lo que la Canarinha tendrá un cierre de preparación lejos de su gente al igual que los Faraones. A poco menos de una semana del inicio del torneo, ambos equipos ya se asentaron en Norteamérica.

Brasil y Egipto se despiden de la preparación en Cleveland. [Foto: Getty Images]

Es la sede de los partidos como local del equipo Cleveland Browns de la NFL, el torneo de futbol americano del país vecino. Fue construido en los ’90 y fue inaugurado en 1999. Tiene una capacidad de 67.895 espectadores. Tal como pasará ahora, el estadio fue construido con una superficie de juego lo suficientemente grande como para permitirle estos juegos.

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Se inauguró como Cleveland Browns Stadium y luego como FirstEnergy Stadium desde 2013 hasta 2023 antes de volver brevemente a su nombre original hasta 2024. La capacidad inicial de asientos era de 73.200 personas, pero después de la primera fase de un proyecto de renovación de dos años en 2014, se redujo a la capacidad actual.

¿Qué eventos se llevan a cabo en el

Este recinto es el campo local de los Cleveland Browns de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) pero también sirve como sede para otros eventos como fútbol americano universitario y de preparatoria, fútbol, ​​hockey y conciertos de diferentes artistas.

En síntesis

Brasil y Egipto jugarán un amistoso el 6 de junio a las 16:00 horas.

jugarán un amistoso el 6 de junio a las 16:00 horas. Huntington Bank Field será la sede del partido en la ciudad de Cleveland.

será la sede del partido en la ciudad de Cleveland. 67.895 espectadores es la capacidad del estadio que fue inaugurado en 1999.