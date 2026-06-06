Las alineaciones de la Albiceleste y los Catrachos en el marco de un amistoso internacional de preparación de cara al certamen mundialista.

En el marco de un amistoso internacional en la previa del Mundial 2026, Argentina y Honduras se miden este sábado 6 de junio desde las 18:00 horas (Ciudad de México) en el Kyle Field, en la ciudad de College Station de Texas. Ambos conjuntos buscarán ganar para seguir puliendo detalles para crecer como equipo.

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Del lado del equipo a cargo de Lionel Scaloni, viene de cosechar una buena goleada por 5-0 ante Zambia en la Fecha FIFA de marzo y, ahora tras un tiempo pasado, buscará terminar de pulir detalles para el debut en la competencia internacional.

Los hombres dirigidos por José Francisco Molina arriban luego de una buena igualdad también en marzo ante Perú por 2-2. El conjunto centroamericano se quedó afuera del torneo mundialista y ya trabaja para poder estar en la edición del 2030.

La posible alineación de Argentina vs. Honduras

Juan Musso

Agustín Giay

Nicolás Otamendi

Lisandro Martínez

Nicolás Tagliafico

Exequiel Palacios

Giovani Lo Celso

Valentín Barco

Giuliano Simeone

Lautaro Martínez

Thiago Almada

DT: Lionel Scaloni

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La posible alineación de Honduras vs. Argentina