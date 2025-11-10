logotipo del encabezado
La insólita racha que Jaime Lozano y Efraín Juárez buscarán cortar en el Play-In del Apertura 2025

Los entrenadores de Pachuca y Pumas UNAM buscarán cortar una insólita racha en el torneo de Primera División de México.

Jaime Lozano y Efraín Juárez buscarán cortar una insólita racha en la Liga MX
© Getty ImagesJaime Lozano y Efraín Juárez buscarán cortar una insólita racha en la Liga MX

Por Agustín Zabaleta

El Apertura 2025 de la Liga MX sigue a paso firme y este domingo 9 de noviembre se cerró la Jornada 17 y, con ello, la Fase Regular de la competencia. Quedaron definidos los 10 equipos que jugarán en los playoffs con la disputa del Play-In y la Liguilla.

Ahora, los entrenadores de Pachuca y Pumas UNAM, Jaime Lozano y Efraín Juárez, los únicos técnicos mexicanos en esta instancia final del torneo, buscarán clasificar a los Cuartos de Final de la Liguilla, algo que un estratega nacional no consigue desde 2023.

Y es que desde el Apertura 2023 ningún DT nacido en México se mete entre los mejores ocho del torneo. Esto es, Clausura 2024, Apertura 2024 y Clausura 2025. Por eso, existe un riesgo claro que puede ser el cuarto torneo al hilo sin mexicanos en la Liguilla.

Lo malo es que ambos entrenadores se enfrentarán y eliminarán entre sí en el primer duelo del Play-In al haber quedado Tuzos y Universitarios en el 9° y 10° lugar. Para colmo, el ganador deberá enfrentar una serie extra, ante el perdedor del Xolos vs. Juárez.

En total, Ricardo Carbajal y Luis Miguel Noriega (Apertura 2023), Eduardo Fentanes (Clausura 2024), Arturo Ortega (Apertura 2024), Efraín Juárez (Clausura 2025), Jaime Lozano y Efraín Juárez (Apertura 2025) sostienen con un 12% a los entrenadores nacionales clasificados a los playoffs.

Entrenadores del Play-In y Liguilla del Apertura 2025

  • Toluca (Antonio Mohamed – Argentina)
  • Tigres UANL (Guido Pizarro – Argentina)
  • Cruz Azul (Nicolás Larcamón – Argentina)
  • América (Andre Jardine – Brasil)
  • Rayados (Domenec Torrent – España)
  • Chivas (Gabriel Milito – Argentina)
  • Xolos (Sebastián Abreu – Uruguay)
  • Juárez (Martín Varini – Uruguay)
  • Pachuca (Jaime Lozano – México)
  • Pumas UNAM (Efraín Juárez – México)

En síntesis

  • Los entrenadores mexicanos Jaime Lozano (Pachuca) y Efraín Juárez (Pumas UNAM) se enfrentarán en el Play-In del Apertura 2025.
  • Si no avanzan a Cuartos de Final, será el cuarto torneo consecutivo sin un DT mexicano en la Liguilla (desde Apertura 2023).
  • Lozano y Juárez son los únicos técnicos mexicanos entre los diez clasificados a los playoffs del Apertura 2025.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
