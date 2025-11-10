El Apertura 2025 de la Liga MX sigue a paso firme y este domingo 9 de noviembre se cerró la Jornada 17 y, con ello, la Fase Regular de la competencia. Quedaron definidos los 10 equipos que jugarán en los playoffs con la disputa del Play-In y la Liguilla.

Ahora, los entrenadores de Pachuca y Pumas UNAM, Jaime Lozano y Efraín Juárez, los únicos técnicos mexicanos en esta instancia final del torneo, buscarán clasificar a los Cuartos de Final de la Liguilla, algo que un estratega nacional no consigue desde 2023.

Y es que desde el Apertura 2023 ningún DT nacido en México se mete entre los mejores ocho del torneo. Esto es, Clausura 2024, Apertura 2024 y Clausura 2025. Por eso, existe un riesgo claro que puede ser el cuarto torneo al hilo sin mexicanos en la Liguilla.

Lo malo es que ambos entrenadores se enfrentarán y eliminarán entre sí en el primer duelo del Play-In al haber quedado Tuzos y Universitarios en el 9° y 10° lugar. Para colmo, el ganador deberá enfrentar una serie extra, ante el perdedor del Xolos vs. Juárez.

En total, Ricardo Carbajal y Luis Miguel Noriega (Apertura 2023), Eduardo Fentanes (Clausura 2024), Arturo Ortega (Apertura 2024), Efraín Juárez (Clausura 2025), Jaime Lozano y Efraín Juárez (Apertura 2025) sostienen con un 12% a los entrenadores nacionales clasificados a los playoffs.

Entrenadores del Play-In y Liguilla del Apertura 2025

Toluca (Antonio Mohamed – Argentina)

Tigres UANL (Guido Pizarro – Argentina)

Cruz Azul (Nicolás Larcamón – Argentina)

América (Andre Jardine – Brasil)

Rayados (Domenec Torrent – España)

Chivas (Gabriel Milito – Argentina)

Xolos (Sebastián Abreu – Uruguay)

Juárez (Martín Varini – Uruguay)

Pachuca (Jaime Lozano – México)

Pumas UNAM (Efraín Juárez – México)

