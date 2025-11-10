Pachuca perdió 1-0 con Santos Laguna este domingo y los Tuzos terminaron 9° en la tabla de la Liga MX. El equipo de Jaime Lozano tenía la oportunidad de concluir un poco más arriba en la clasificación, pero los de Hidalgo no aprovecharon la oportunidad.

De esta manera, Pachuca llegará con una racha negativa de cinco partidos sin ganar a la hora de afrontar el Play-In con Pumas. La última victoria de los Tuzos fue a principios de octubre, más precisamente en la Jornada 12 del Apertura 2025 ante Necaxa.

Luego de la derrota con Santos Laguna, Jaime Lozano se mostró molesto con el rendimiento de su equipo: “Hoy fuimos un poco el reflejo de la campaña. Nos costó mucho trabajo. Nos ha costado mantener el nivel durante el torneo. No sé a qué se deba. Fue lamentable la actuación que damos porque nos jugábamos mucho. El equipo estuvo dormido, parecía que tampoco nos jugábamos nada, y eso es lo que más me molesta”.

“Tenemos que dar un apretón fuerte en la semana. Algunos jugadores estuvieron muy por debajo del nivel que han mostrado durante el torneo. Hasta cierto punto, algún partido, en esta liga, sabemos que nos va a costar; pero creo que fueron ya algunos partidos que no estamos a la altura de lo que hacemos en la semana y de lo que tenemos que proyectar el fin de semana”, agregó el técnico de Pachuca.

Jaime Lozano y Efraín Juárez saludándose (Getty Images)

Debido a la Fecha FIFA, los Tuzos y Pumas recién se enfrentarán dentro de 10 días y Jaime Lozano ve esta situación como una oportunidad: “Estos 10 días nos van a ayudar muchísimo a todos para aterrizar cosas, para mejorar cosas y competir distinto”.

¿Cuándo juegan Pachuca y Pumas por el Play-In?

Todavía no hay un día y horario confirmado, pero el calendario de la Liga MX marca que Pachuca y Pumas se enfrentarán en Hidalgo el próximo miércoles 19 o jueves 20 de noviembre. El equipo que gane se cruzará con el perdedor del duelo entre Xolos y FC Juárez.

