Este lunes las noticias nuevas están a la orden del día y es que después de que se dieran a conocer los horarios oficiales del Play-In entre Pachuca y Pumas se vinieron los cambios. Y es que el hecho de que los Tuzos hubieran perdido en la última fecha ante Santos Laguna, de acuerdo con Alejandro Orvañanos de Claro Sports, el técnico del equipo Jaime Lozano no sería parte del conjunto hidalguense para ese siguiente duelo.

Fue así que el conjunto confirmó más tarde la destitución del “Jimmy” a través de un comunicado , donde claramente mencionan que darán a conocer quién tomará las riendas del equipo. Ante esto, César Luis Merlo filtró el nombre de quien se encargará de entrenar a la escuadra de cara al encuentro ante los universitarios, el cual será precisamente en casi 10 días, por lo que tendrá tiempo para preparar a los Tuzos.

¿Quién es el nuevo DT de Pachuca que enfrentará a Pumas?

El insider confirma que el nombre del nuevo DT de Pachuca será Esteban Solari, el estratega argentino tomará las riendas de cara a su siguiente partido, con la intención de que clasifique a la Liguilla. El elegido es tomado en cuenta porque dirigió a otro de sus equipos del Grupo, es decir, Everton de Viña del Mar, que los llevó a la Copa Sudamericana antes de que se fueran a la zona de descenso en el torneo presente.

¿Cómo le fue en su último equipo?

Su empleo más reciente de Solari fue dirigiendo a Godoy Cruz después de 21 partidos, de los cuales sólo pudo conseguir cinco victorias, 11 empates y también cinco derrotas, sumando 26 puntos. Aunque estos números no son tan alentadores para la escuadra hidalguense, sí podría serlo para los universitarios que tendrán que enfrentarse a esta nueva cara del equipo con un estratega diferente.

Tomando esto en cuenta, se puede mencionar que el duelo del próximo jueves 20 de noviembre será liderado por este entrenador, por lo que Efraín Juárez tiene que analizar ahora la forma de juego que ha tenido Solari en sus últimos equipos, para que de esa manera no puedan ser sorprendidos con una estrategia diferente y se les escape la Liguilla.

