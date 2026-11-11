La histórica señal deportiva inició una nueva etapa este miércoles 11 de noviembre y dejó atrás la marca Fox Sports. Grupo Lauman presentó Nación Deportes, que tendrá cuatro canales y una programación con futbol, básquetbol, lucha libre, automovilismo y otros deportes.

Una noticia sorprendió a todo México tras confirmarse que Fox Sports dejará de existir como cadena bajo ese nombre en el país. Así termina una etapa muy importante para una señal que supo convertirse en una referencia de la televisión deportiva y que durante años acompañó a millones de aficionados con transmisiones, programas y coberturas de diferentes disciplinas.

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Pero la historia no termina ahí. A partir de este miércoles 11 de noviembre, la cadena comenzó una nueva etapa y pasará a llamarse Nación Deportes. El cambio ya empezó a reflejarse en sus plataformas digitales: sus redes sociales también modificaron su identidad y adoptaron la nueva denominación.

Detrás de esta transformación se encuentra Grupo Lauman, compañía que continuará con la operación de la señal bajo una marca diferente. La propuesta busca mantener su presencia en el mercado mexicano y ofrecer una programación deportiva amplia, con transmisiones en vivo, eventos y producciones originales.

El comunicado oficial de Grupo Lauman: qué cambiará desde ahora

A través de un comunicado oficial, Grupo Lauman confirmó el lanzamiento de Nación Deportes y explicó cómo será el funcionamiento de la nueva señal. La empresa informó que las transmisiones comenzaron este 11 de noviembre de 2026 y que la propuesta estará compuesta por cuatro canales: Nación Deportes, Nación Deportes 2, Nación Deportes 3 y Nación Deportes Premium.

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NACIÓN DEPORTES DEBUTA EN LA TELEVISIÓN MEXICANA 📺🇲🇽 ● La nueva señal deportiva de Grupo Lauman inicia transmisiones a partir del 11 de noviembre de 2026. https://t.co/KdM0PSmSJg — Nación Deportes (@_naciondeportes) November 11, 2026

La compañía también aclaró que la programación estará disponible las 24 horas, con una combinación de transmisiones en vivo, eventos exclusivos y producciones originales. Según el comunicado, la operación televisiva que respalda este proyecto alcanzó a más de 70 millones de personas, de acuerdo con cifras de HR Ratings correspondientes a octubre de 2026.

En cuanto a los contenidos, la nueva cadena buscará abarcar diferentes disciplinas para llegar a públicos diversos. Entre sus principales propuestas aparecen:

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Básquetbol: Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), LNBP Femenil, Liga Endesa y Copa del Mundo FIBA Qatar 2027.

Lucha libre: funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), AEW Dynamite y AEW Collision.

Deportes de combate: eventos de Lux Fight League y Legacy Fight League.

Automovilismo: Carrera Panamericana, Súper Copa y Kumho FIA TCR World Tour.

Deportes de acción: Monster Jam y Extreme Barcelona.

¿Dónde se podrá ver Nación Deportes en México?

Otro de los puntos importantes del anuncio tiene que ver con la distribución. Nación Deportes estará disponible a través de Totalplay, Star TV, izzi y SKY, aunque los canales dependerán del operador y del paquete contratado.

Operador Nación Deportes Totalplay 522 HD y 563 Star TV 505 izzi 505 SD y 892 HD SKY 553 SD y 1553 HD

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