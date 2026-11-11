Obed Vargas ya conoce la decisión del Atlético de Madrid sobre su futuro para enero

Fuera de ser una opción para Diego Simeone, el Atlético de Madrid ya tiene una decisión tomada sobre el fuuro de Obed Vargas de cara al próximo mercado de pases.

El aterrizaje de Obed Vargas en el balompié del Viejo Continente no ha tenido el desenlace deseado. Desde que estampó su firma con el Atlético de Madrid a comienzos de 2026, el mediocampista mexicano no sólo ha batallado para afianzarse en el esquema rojiblanco, sino que prácticamente ha sido borrado de la rotación sobre el terreno de juego, frenando de golpe la vertiginosa proyección que lo catapultó a la élite europea.

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Luego de culminar el curso 2025-26 alternando entre titularidades y llamados desde el banquillo de suplentes, el panorama para el ciclo 2026-27 se tornó diametralmente opuesto. De los 16 encuentros oficiales que han disputado los colchoneros en lo que va del calendario, el oriundo de Anchorage únicamente registra 12 minutos sobre la cancha, específicamente en el choque de Champions League frente al Stuttgart, evidenciando que no goza de la entera confianza de Diego Simeone en la pizarra táctica.

La decisión del Atlético sobre Obed Vargas

Aprovechando que Vargas reportó con la Selección Mexicana para encarar la eliminatoria de cuartos de final de la Concacaf Nations League frente a Jamaica, la directiva del Atlético de Madrid comenzó a delinear la reestructuración del plantel con miras a la ventana invernal de transferencias. En el caso puntual del pivote azteca, los despachos metropolitanos tienen una resolución completamente tomada.

De acuerdo con información revelada por el diario Marca, el director de futbol Mateu Alemany fijó como una de las prioridades inmediatas encontrarle una cesión a préstamo a Obed Vargas. Bajo esta hoja de ruta, la dirigencia colchonera contempla que a inicios de 2027 el seleccionado mexicano abandone temporalmente la disciplina madrileña con la encomienda primordial de recuperar rodaje y regularidad competitiva.

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Obed Vargas en acción con el Atlético de Madrid.

Durante la pasada ventana estival, el conjunto de la capital española ya había explorado la alternativa de acomodar a Vargas en otro club; sin embargo, las estrictas restricciones de la masa salarial impidieron que los equipos de Primera División interesados pudieran cerrar la operación, obligándolo a permanecer en el Metropolitano aun a sabiendas de que figuraba como una alternativa marginal en la consideración del ‘Cholo’.

Pese a la casi nula actividad del centrocampista de 21 años, en las entrañas del cuadro colchonero todavía lo catalogan como un activo de valor para el proyecto a mediano y largo plazo. Respaldado por un contrato vigente que lo vincula a la institución hasta junio de 2030, el recorrido de Obed Vargas en la capital española está lejos de haber alcanzado su punto final.

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En síntesis