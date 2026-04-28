Atlas va por viejo conocido de América, Chivas y Cruz Azul

La reestructuración con la compra de Atlas viene acompañada de cambios que estarán dándose de manera continua pero sin apresurarse. Hay futbolistas que aún no tienen asegurado su futuro tras esta venta y debe haber quiénes estén al mando para poder negociar estas situaciones, así como lo que se viene en caso de que avancen en esta Liguilla.

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Ahora el conjunto es propiedad de José Miguel Bejos de Grupo PRODI, quien de la mano de Gerardo Casanova Morales, buscarán desarrollar sistemas tecnológicos y de desarrollo formativo en el conjunto rojinegro. Éste último estuvo en ESPN y fue quien creó Caliente TV, por lo que tiene un gran avance en este aspecto.

El nuevo director deportivo de Atlas

En ese momento, de acuerdo con lo que explica El Francotirador de Récord, es un elemento que en su paso por la televisora conoció a Ricardo Peláez a quien podría llevar al equipo como un nuevo director deportivo. Hay que mencionar que “Richie” ya ha tenido un pasado en el futbol mexicano en áreas similares con grandes equipos.

Estuvo en la presidencia del Club América, como directivo en Chivas y en Cruz Azul, por lo que ya ha pasado por tres de los cuatro conjuntos grandes de la Liga MX. La posibilidad de que arribe al conjunto de Jalisco es probable, por lo que se estaría llegando a un acuerdo con él para poder concretarlo, aunque seguramente hay más nombres en la lista.

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¿Cuáles fueron sus logros?

Hay que recalcar que estando con el conjunto azulcrema obtuvo un par de títulos de Liga MX y un par más en Concachampions. En su llegada a La Máquina, lo que logró inmediatamente fue una Copa MX y llegar a una Final que perdieron. Su peor momento fue en el equipo del Rebaño, donde no tuvo un buen desempeño y generó muchos temas entre similares.

En síntesis