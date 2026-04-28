Mientras Antonio Mohamed gana 4 millones en Toluca, el salario que cobra André Jardine en América

Antonio Mohamed y André Jardine son hoy dos de los entrenadores más determinantes del futbol mexicano. Según cifras difundidas, el técnico de Toluca percibe alrededor de 4 millones de dólares anuales, siendo así uno de los mejores pagos de la liga.

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Mientras que André Jardine, al mando del América, gana cerca de 1,7 millones de dólares, de acuerdo con información de Marca. Más allá de los números, ambos han marcado una era reciente en la Liga MX con resultados contundentes.

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Entre los dos se han repartido los últimos cinco títulos del futbol mexicano, consolidando una hegemonía clara en el torneo local. Jardine logró un tricampeonato histórico con América, elevando al club a una etapa de dominio absoluto, mientras que Mohamed también dejó su huella con dos consagraciones que lo mantienen como uno de los técnicos más respetados del país.

Hoy, ambos vuelven a coincidir en un momento clave de la temporada, con sus equipos clasificados a la Liguilla y posicionados como serios candidatos al título. Tanto Toluca como América llegan con planteles competitivos y una idea de juego consolidada.

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Toluca también va por un título internacional

En el caso de Toluca, el presente es aún más ambicioso: el equipo también está instalado en las semifinales de la Concachampions 2026, donde sueña con conquistar un título internacional que elevaría aún más el proyecto de Mohamed, quién ya tiene todo el cariño de la afición.

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