Almeyda recupera a dos jugadores de Rayados para suplir las bajas de Pineda y Guzmán contra Atlante

Con Orbelín Pineda y Víctor Guzmán convocados para la Selección Mexicana, Matías Almeyda a recuperar a dos jugadores por lesión en Rayados de Monterrey para el partido contra Atlante.

Matías Almeyda afrontará una prueba de fuego al tener que sortear las ausencias de Orbelín Pineda y Víctor Guzmán para el duelo frente a Atlante, en medio de la urgencia de los Rayados de Monterrey por sumar tres puntos que los catapulten a los primeros ocho puestos. A favor del estratega argentino, la plantilla regiomontana registrará el retorno de dos futbolistas clave para cubrir las bajas del dúo mexicano.

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A pesar de cruzarse con la Fecha FIFA, la Liga MX mantendrá su actividad este fin de semana. En el caso del cuadro albiazul, la escuadra deberá visitar la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes para medirse ante el Atlante este próximo viernes 25 de septiembre.

Sin embargo, Almeyda tendrá que resolver un dilema táctico ante las partidas de Pineda y Guzmán. El mediocampista y el defensor central forman parte de la convocatoria de Rafa Márquez con la Selección Mexicana, significando dos ausencias de peso para un equipo que marcha a un solo punto de los puestos de clasificación a la fase final.

Dos retornos en Rayados

Como contraparte positiva, Almeyda podrá disponer de Diego Rossi y Carlos Salcedo para el choque ante los Potros de Hierro. Tras perderse la victoria 1-0 sobre Cruz Azul el fin de semana pasado, ambos elementos superaron sus respectivos problemas físicos y se reincorporaron a los entrenamientos al parejo del grupo.

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Carlos Salcedo y Diego Rossi vuelven a los entrenamientos en Rayados de Monterrey. (Maria Lysaker/Getty Images)

En el caso del atacante uruguayo, se perdió su primer compromiso desde su incorporación a Monterrey debido a una sobrecarga muscular en el muslo. Aunque Luca Orellano cumplió con una labor correcta ante el conjunto cementero, se perfila que Rossi retome la titularidad por la banda derecha en el esquema de Almeyda para la visita a la capital.

Por su parte, Salcedo tuvo que abandonar el terreno de juego al descanso durante el Clásico Regio ante Tigres el pasado 12 de septiembre tras sufrir un esguince de tobillo. Afianzado en la zaga estelar, el cuerpo técnico contempla devolverle la titularidad al zaguero mexicano en un duelo crucial; ubicados en el décimo peldaño con 13 puntos tras ocho disputados, la victoria resulta indispensable para los regiomontanos en su aspiración de escalar a la zona alta de la tabla.

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En síntesis