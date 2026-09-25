Dónde ver EN VIVO Xolos de Tijuana vs. Atlas por el Apertura 2026: canales de TV y streaming￼

Revisa tu guía para no perderte de nada de dos equipos que buscan comenzar a terminar el año de la mejor manera.

Xolos de Tijuana recibe este viernes a los Rojinegros del Atlas en el inicio de la décima jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El duelo arrancará en punto de las 21:00 horas (tiempo del Centro de México) / 19:00 hs (tiempo del Pacífico) y tendrá como escenario la cancha sintética del Estadio Caliente.

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Ambos conjuntos llegan a esta cita con la urgencia de cosechar tres puntos vitales para afianzarse en la zona de clasificación y no ceder terreno en la parte media de la tabla general.

¿Por dónde ver el partido en México?

Los aficionados que deseen seguir este encuentro en territorio mexicano deberán tomar en cuenta que no contará con transmisión por televisión abierta. El choque entre Tijuana y Atlas podrá verse en exclusiva por televisión de paga a través del canal Fox Sports, mientras que vía streaming estará disponible en la plataforma FOX One.

La actualidad de ambos equipos

El conjunto fronterizo intentará imponer su condición de local en el Mictlán para dejar atrás la irregularidad que ha arrastrado en sus últimas presentaciones. La escuadra dirigida por el cuerpo técnico canino requiere afianzar su solidez defensiva y contundencia en ataque si aspira a quedarse con la victoria ante su afición.

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Por su parte, el Atlas llega a la frontera con la intención de dar un golpe sobre la mesa y romper rachas negativas en condición de visitante. El cuadro tapatío sabe que sumar en una de las canchas más complicadas del país es clave para reengancharse a la lucha por los puestos de fase final en este tramo del campeonato.

En síntesis