Dónde ver EN VIVO Atlante vs. Rayados por el Apertura 2026: canales de TV y streaming online

Atlante y Rayados se enfrentan este viernes por la Liga MX. La información de cómo ver el partido en México.

Atlante recibe a los Rayados de Monterrey este viernes 25 de septiembre por la Jornada 10 del Apertura 2026. El encuentro comenzará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y se disputará en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

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El equipo dirigido por Miguel Herrera busca hacerse fuerte en casa y salir de la parte baja del torneo, mientras que el conjunto regio quiere sumar de a tres para mantenerse firme en la lucha para meterse en la Liguilla.

¿Por dónde ver el partido en México?

La transmisión en vivo para el territorio mexicano del juego entre Atlante y Rayados se emitirá por televisión de paga y vía streaming a través de ESPN y la plataforma Disney+ Premium.

La actualidad de ambos equipos

El equipo dirigido por Miguel Herrera viene de empatar 1-1 frente a Club Puebla en el Estadio Cuauhtémoc en la novena fecha. El Atlante se ubica en el puesto 14 de la tabla general con 8 puntos y ha registrado cinco empates en lo que va de la Liga MX.

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Por su parte, Rayados llega con el impulso de haber vencido 1-0 a Cruz Azul en el Estadio BBVA gracias a un gol tempranero de César Garza al minuto 7. El cuadro de la Sultana del Norte cuenta con 13 puntos en la clasificación y busca hilar victorias consecutivas. Matías Almeyda no podrá contar con Lucas Ocampos por lesión y con los convocados a la Fecha FIFA como Víctor Guzmán y Orbelín Pineda.