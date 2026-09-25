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Dónde ver EN VIVO Atlante vs. Rayados por el Apertura 2026: canales de TV y streaming online

Atlante y Rayados se enfrentan este viernes por la Liga MX. La información de cómo ver el partido en México.

Atlante y Rayados se enfrentan por la Liga MX
© Imagen propiaAtlante y Rayados se enfrentan por la Liga MX

Atlante recibe a los Rayados de Monterrey este viernes 25 de septiembre por la Jornada 10 del Apertura 2026. El encuentro comenzará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y se disputará en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

El equipo dirigido por Miguel Herrera busca hacerse fuerte en casa y salir de la parte baja del torneo, mientras que el conjunto regio quiere sumar de a tres para mantenerse firme en la lucha para meterse en la Liguilla.

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¿Por dónde ver el partido en México?

La transmisión en vivo para el territorio mexicano del juego entre Atlante y Rayados se emitirá por televisión de paga y vía streaming a través de ESPN y la plataforma Disney+ Premium.

La actualidad de ambos equipos

El equipo dirigido por Miguel Herrera viene de empatar 1-1 frente a Club Puebla en el Estadio Cuauhtémoc en la novena fecha. El Atlante se ubica en el puesto 14 de la tabla general con 8 puntos y ha registrado cinco empates en lo que va de la Liga MX.

Por su parte, Rayados llega con el impulso de haber vencido 1-0 a Cruz Azul en el Estadio BBVA gracias a un gol tempranero de César Garza al minuto 7. El cuadro de la Sultana del Norte cuenta con 13 puntos en la clasificación y busca hilar victorias consecutivas. Matías Almeyda no podrá contar con Lucas Ocampos por lesión y con los convocados a la Fecha FIFA como Víctor Guzmán y Orbelín Pineda.

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Patricio Hechem
Patricio Hechem
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