Pachuca suma a un delantero de cara al Clausura 2026 que se desempeñaba en LaLiga

Los Tuzos suman a un futbolista que se desempeñaba en la Primera División de España de cara al torneo del próximo semestre de la Liga MX.

Por Agustín Zabaleta

Pachuca suma a un futbolista que se desempeñaba en España
© Getty ImagesPachuca suma a un futbolista que se desempeñaba en España

El Clausura 2026 está a la vuelta de la esquina y todos los equipos se preparan de la mejor manera para estar a la altura de las circunstancias. Las directivas trabajan en conjunto con los entrenadores para conformar las plantillas con las altas y las bajas.

Ahora, de acuerdo a la información de Marca desde España, los dirigentes de Grupo Pachuca han decidido dar por terminado de manera anticipada el préstamo del delantero Salomón Rondón con el Real Oviedo, club que también pertenece al conglomerado mexicano.

El venezolano se había unido al conjunto asturiano al inicio de la temporada 2025-26 con un contrato de cesión por un año. El objetivo principal era aportar su experiencia para que el equipo lograra mantener la categoría en el fútbol español.

Salomón Rondón tuvo la oportunidad de jugar en Real Oviedo. [Foto: Getty Images]

Salomón Rondón tuvo la oportunidad de jugar en Real Oviedo. [Foto: Getty Images]

Sin embargo, las necesidades deportivas de Pachuca han pesado más en la balanza tras cumplirse apenas la mitad del acuerdo original. El artillero se marchó hace seis meses buscando el reto europeo, sin embargo, los directivos, como dueño de ambas instituciones, facilitó la interrupción del préstamo.

Solo falta el anuncio oficial por parte del club mexicano para que el goleador se integre a la disciplina del equipo. Se encontrará con el ecuatoriano Enner Valencia, que había llegado a modo de reemplazo. El entrenador Esteban Solari tendrá opciones de peso para elegir a su goleador.

¿Cómo fue el paso de Salomón Rondón en Real Oviedo?

En lo que respecta a lo meramente estadística, el futbolista de 36 años disputó 16 compromisos con los albiazules, siendo titular en 13 de ellos. Marcó apenas dos goles y no realizó asistencias, pero quedó trunca su chance de poder seguir aportando su talento en el futbol de España.

En síntesis

  • Salomón Rondón regresa al Pachuca tras interrumpirse su préstamo con el Real Oviedo de España.
  • El delantero venezolano se había unido al club asturiano para la temporada 2025-26.
  • El técnico Esteban Solari contará con Rondón y Enner Valencia para el Clausura 2026.
