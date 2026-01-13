Es tendencia:
Las alineaciones de Necaxa vs. Rayados por la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX

Los regios visitan a Los Rayados por la segunda jornada del torneo en busca de recuperarse de la última derrota ante Toluca.

Por Ramiro Canessa

Rayados visita a Necaxa por la segunda jornada del Clausura.
© Getty ImagesRayados visita a Necaxa por la segunda jornada del Clausura.

Necaxa recibe a Rayados este domingo desde las 19:00 hs de la CDMX por la segunda jornada del Torneo Clausura 2026. Los Rayos quieren aprovechar la localía tras un debut soñado, en el que vencieron 3-1 a Santos Laguna, y buscan mantener la racha para ilusionar a su afición.

Martín Varini sabe que el equipo tiene una gran oportunidad de seguir sumando puntos y consolidarse en la tabla desde el arranque del torneo. El uruguayo llegó a la institución decidido a conseguir cosas importantes y dar la sorpresa en la liga mexicana.

Por el otro lado, Rayados viene de un golpe de realidad: cayeron 1-0 en su debut en el Gigante de Acero y ahora buscan levantarse mostrando su mejor versión. El equipo regiomontano sabe que necesita mejorar en varias áreas si quiere pelear el título y, sobre todo, recuperar confianza tras el tropiezo inicial.

Alineación de Necaxa para recibir a Rayados

  • Ezequiel Unsain
  • Alexis Peña
  • Cristian Calderón
  • Agustín Oliveros
  • Emilio Lara
  • Kevin Rosero
  • Rogelio Cortez
  • Danny Leyva
  • Raúl Sánchez
  • Tomás Badaloni
  • Ricardo Monreal
Alineación de Rayados para visitar a Necaxa

  • Luis Cárdenas
  • Fidel Ambriz
  • Stefan Medina
  • Daniel Aceves
  • Luis Reyes
  • Sergio Canales
  • Oliver Torres
  • Germán Berterame
  • Jorge Rodríguez
  • Erick Aguirre
  • Anthony Martial
Pronósticos Necaxa vs Monterrey: Rayados quiere reaccionar ante los Rayos

