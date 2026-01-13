Las alineaciones de Necaxa vs. Rayados por la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX

Necaxa recibe a Rayados este domingo desde las 19:00 hs de la CDMX por la segunda jornada del Torneo Clausura 2026. Los Rayos quieren aprovechar la localía tras un debut soñado, en el que vencieron 3-1 a Santos Laguna, y buscan mantener la racha para ilusionar a su afición.

Martín Varini sabe que el equipo tiene una gran oportunidad de seguir sumando puntos y consolidarse en la tabla desde el arranque del torneo. El uruguayo llegó a la institución decidido a conseguir cosas importantes y dar la sorpresa en la liga mexicana.

Por el otro lado, Rayados viene de un golpe de realidad: cayeron 1-0 en su debut en el Gigante de Acero y ahora buscan levantarse mostrando su mejor versión. El equipo regiomontano sabe que necesita mejorar en varias áreas si quiere pelear el título y, sobre todo, recuperar confianza tras el tropiezo inicial.

Alineación de Necaxa para recibir a Rayados

Ezequiel Unsain

Alexis Peña

Cristian Calderón

Agustín Oliveros

Emilio Lara

Kevin Rosero

Rogelio Cortez

Danny Leyva

Raúl Sánchez

Tomás Badaloni

Ricardo Monreal

Alineación de Rayados para visitar a Necaxa

Luis Cárdenas

Fidel Ambriz

Stefan Medina

Daniel Aceves

Luis Reyes

Sergio Canales

Oliver Torres

Germán Berterame

Jorge Rodríguez

Erick Aguirre

Anthony Martial