El Club León y Tigres UANL serán los protagonistas de un verdadero partidazo, cuando se enfrenten este sábado, en el último turno del día. ‘La Fiera’ y los ‘Universitarios’ se encargarán de cerrar la agenda con un encuentro que tiene con las expectativas muy altas a todos. A continuación, descubre cómo sintonizar el compromiso en México.

Publicidad

Publicidad

Los dirigidos por Ignacio Ambriz llegan a este encuentro ubicados en la 10° posición del Clausura 2026, donde se estacionan con 4 unidades en 3 presentaciones. Por su parte, los liderados por Guido Pizarro arriban al enfrentamiento colocados en el 11° puesto, donde se sostienen con 4 puntos de 9 posibles.

El cruce liguero de este sábado, que contará con el arbitraje de Adonai Escobedo, dará inicio a partir de las 19.00 horas del Centro de México. Se espera un buen marco de público en el Nou Camp para acompañar al cuadro local contra uno de los candidatos al título como lo son los ‘Felinos’. Los dos equipos necesitan ganar para meterse en el lote de arriba y todo puede suceder.

León y Tigres, otra vez cara a cara [foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

¿Cómo ver León vs. Tigres EN VIVO por televisión?

En esta oportunidad, los aficionados de ambos equipos y de la Liga MX en general no podrán observar el juego por TV en México. Ninguno de los canales disponibles, de televisión abierta ni cable, transmitirá el partido entre esmeraldas y auriazules. Los espectadores tendrán que recurrir a otra pantalla diferente.

ver también ¿Diego Valdés a León? Qué dijo el presidente de Vélez sobre el posible fichaje de La Fiera

¿Cómo ver León vs. Tigres EN VIVO por Internet?

Para poder seguir la transmisión del encuentro, los fanáticos deberán hacerlo únicamente a través de la plataforma FOX One, perteneciente a la cadena. Este portal de streaming es el que tiene los derechos de transmisión exclusivos en directo del enfrentamiento entre ‘La Fiera’ y ‘Los Felinos’ de esta noche.

ver también Club León cierra 3 fichajes en un día y hace delirar a toda la afición de ‘La Fiera’

Sigue EN VIVO el MINUTO a MINUTO de León vs. Tigres:

Publicidad

Publicidad

Las posiciones EN VIVO del Clausura 2026 durante León vs. Tigres: