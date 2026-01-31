Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

Por qué no juega Gilberto Mora en Rayados vs. Xolos por la jornada 4 del Clausura 2026

El crack del cuadro de Tijuana será baja para el partido de este sábado ante Monterrey. Entérate aquí el motivo.

Por Martín Zajic

Sigue a Bolavip en Google!
Gil Mora, afuera del equipo ante Rayados.
© Getty ImagesGil Mora, afuera del equipo ante Rayados.

Los Xolos de Tijuana son, hasta el momento, uno de los cuatro equipos invictos que le quedan a esta fase regular del Clausura 2026. Para mantener esa fortaleza en el tiempo, tendrán que superar esta tarde-noche una prueba nada sencilla en el norte. Visitarán al CF Monterrey en el imponente Gigante de Acero, en busca de extender el inicio invencible.

Publicidad

En la antesala del enfrentamiento de este sábado, Sebastián Abreu confirmó la alineación con la que su equipo saldrá al campo del Estadio BBVA a disputar el partido. Y su formación inicial para el juego cuenta con sorpresas respecto al “once ideal” que el DT argentino tiene en su cabeza, con toda su plantilla a disposición.

La novedad más destacada ha sido la ausencia de Gilberto Mora, la gran joya que posee Xolos y el futbol mexicano. Muchos aficionados se sorprendieron al notar que el enganche no está ni entre los titulares ni tampoco ocupando un lugar en la banca de relevos. Sin embargo, hay un trasfondo a esta abrupta salida de ‘Morita’ del equipo.

Gil Mora se quedó sin jugar ante Rayados [Foto: Getty]

Gil Mora se quedó sin jugar ante Rayados [Foto: Getty]

Publicidad

El habilidoso mediocampista del Tijuana está lidiando con una pubalgia, que no le ha permitido entrenar con normalidad junto al grupo últimamente. Es un tipo de lesión traicionera, que puede generarte más dolores de cabeza si no la tratas con precaución. Por ello, Gilberto Mora no volverá a ser convocado hasta estar recuperado al ciento por ciento.

Con la baja de Gilberto Mora por lesión, esta es la alineación de los Xolos del ‘Loco’ Abreu para visitar a Rayados esta tarde-noche: Antonio Rodríguez; Rafael Fernández, Pablo Ortiz, Unai Bilbao, Jackson Porozo; Iván Tona; Adonis Preciado, Ignacio Rivero, Ramiro Árciga, Kevin Castañeda; Mourad Daoudi. Si bien no cuenta con su figura, Tijuana presenta una formación muy competitiva.

César Merlo adelantó el último fichaje que Rayados busca en este mercado: “Ya están…”

ver también

César Merlo adelantó el último fichaje que Rayados busca en este mercado: “Ya están…”

El partido Rayados vs. Xolos se llevará a cabo HOY sábado 31 de enero, con sede en el Estadio BBVA, a partir de las 19.00 hora CDMX, por la jornada 4 del Clausura 2026. El encuentro a disputarse en Monterrey se podrá seguir en vivo y en directo en todo México a través de las pantallas de TUDN, Canal 5, ViX Premium y Layvtime.

Publicidad
¿Cerca de Funes Mori? Cómo quedó Berterame entre los goleadores históricos de Rayados de Monterrey

ver también

¿Cerca de Funes Mori? Cómo quedó Berterame entre los goleadores históricos de Rayados de Monterrey

martín zajic
Martín Zajic
Lee también
Las alineaciones de Rayados vs Xolos para hoy
Liga MX

Las alineaciones de Rayados vs Xolos para hoy

Gilberto Mora sí sufre pubalgia y enciende las alarmas en Selección Mexicana
Selección Mexicana

Gilberto Mora sí sufre pubalgia y enciende las alarmas en Selección Mexicana

¿Por qué no juega Gilberto Mora en Bolivia vs. México por el amistoso?
Futbol Internacional

¿Por qué no juega Gilberto Mora en Bolivia vs. México por el amistoso?

Así fue el gran debut de Germán Berterame con Inter Miami
Rayados de Monterrey

Así fue el gran debut de Germán Berterame con Inter Miami

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo