Los Xolos de Tijuana son, hasta el momento, uno de los cuatro equipos invictos que le quedan a esta fase regular del Clausura 2026. Para mantener esa fortaleza en el tiempo, tendrán que superar esta tarde-noche una prueba nada sencilla en el norte. Visitarán al CF Monterrey en el imponente Gigante de Acero, en busca de extender el inicio invencible.

En la antesala del enfrentamiento de este sábado, Sebastián Abreu confirmó la alineación con la que su equipo saldrá al campo del Estadio BBVA a disputar el partido. Y su formación inicial para el juego cuenta con sorpresas respecto al “once ideal” que el DT argentino tiene en su cabeza, con toda su plantilla a disposición.

La novedad más destacada ha sido la ausencia de Gilberto Mora, la gran joya que posee Xolos y el futbol mexicano. Muchos aficionados se sorprendieron al notar que el enganche no está ni entre los titulares ni tampoco ocupando un lugar en la banca de relevos. Sin embargo, hay un trasfondo a esta abrupta salida de ‘Morita’ del equipo.

Gil Mora se quedó sin jugar ante Rayados [Foto: Getty]

El habilidoso mediocampista del Tijuana está lidiando con una pubalgia, que no le ha permitido entrenar con normalidad junto al grupo últimamente. Es un tipo de lesión traicionera, que puede generarte más dolores de cabeza si no la tratas con precaución. Por ello, Gilberto Mora no volverá a ser convocado hasta estar recuperado al ciento por ciento.

Con la baja de Gilberto Mora por lesión, esta es la alineación de los Xolos del ‘Loco’ Abreu para visitar a Rayados esta tarde-noche: Antonio Rodríguez; Rafael Fernández, Pablo Ortiz, Unai Bilbao, Jackson Porozo; Iván Tona; Adonis Preciado, Ignacio Rivero, Ramiro Árciga, Kevin Castañeda; Mourad Daoudi. Si bien no cuenta con su figura, Tijuana presenta una formación muy competitiva.

El partido Rayados vs. Xolos se llevará a cabo HOY sábado 31 de enero, con sede en el Estadio BBVA, a partir de las 19.00 hora CDMX, por la jornada 4 del Clausura 2026. El encuentro a disputarse en Monterrey se podrá seguir en vivo y en directo en todo México a través de las pantallas de TUDN, Canal 5, ViX Premium y Layvtime.

