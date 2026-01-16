Es tendencia:
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la goleada de Rayados ante Mazatlán

Repasa cómo están las posiciones del Torneo Clausura luego de la abultada victoria de Monterrey a domicilio.

Por Martín Zajic

Rayados brilló en el primer juego de la fecha.
© Getty ImagesRayados brilló en el primer juego de la fecha.

¡Qué inicio del fin de semana! Los viernes botaneros, que a veces no tienen las propuestas atractivas de los sábados, siempre dejan alguna sorpresa. Esta vez, fue la paliza de Rayados por ¡5-1! ante Mazatlán. El Monterrey no tuvo nada de piedad en el Estadio El Encanto, y le propinó una goleada inolvidable a los ‘Cañoneros’ en condición de visitante.

Para ponerle más condimentos al gran triunfo, Rayados tuvo cinco goleadores diferentes en la noche del viernes. Jesús ‘Tecatito’ Corona, Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, Anthony Martial(estreno), Germán Berterame y el joven Iker Fimbres marcaron para la visita. Por su parte, el experimentado Jordan Sierra descontó y anotó el tanto de la honra para el dueño de casa.

Con este resultado favorable, Monterrey escaló al 1° lugar de la tabla de posiciones del Clausura 2026. El conjunto de Domenec Torrent alcanzó las 6 unidades en el torneo, luego de conseguir dos victorias consecutivas tras la caída en el debut. Ahora, esperará que el resto de la fecha sea favorable.

Hasta ‘Corcho’ marcó en la goleada rayada [Foto: Getty]

Hasta ‘Corcho’ marcó en la goleada rayada [Foto: Getty]

A su vez, con la dolorosa derrota como local, Mazatlán cayó al 18° y último puesto del campeonato, con 0 puntos en tres presentaciones. La escuadra cañonera perdió todos los juegos que disputó hasta aquí en el certamen, y podrían acabar la jornada solos en el fondo si suma Santos.

La tabla de posiciones en la jornada 3 del Clausura 2026:

¿Qué partidos se juegan este sábado en el Clausura 2026?

La continuidad de la jornada 3 del campeonato está programada con ¡cinco propuestas! para este sábado 17 de enero. Estos serán los encuentros a celebrarse en el día de mañana:

  • Necaxa vs. Atlas: desde las 17.00 horas, en el Estadio Victoria de Aguascalientes.
  • Chivas vs. Querétaro: desde las 17.07 horas, en el Estadio Akron de Guadalajara.
  • Tigres vs. Toluca: desde las 19.00 horas, en el Estadio Universitario de Nuevo León.
  • Cruz Azul vs. Puebla: desde las 21.00 horas, en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México.
  • Xolos vs. Atlético San Luis: desde las 21.00 horas, en el Estadio Caliente de Tijuana.
