Las alineaciones de Rayados vs. América por los cuartos de final del Apertura 2025

Los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 comienzan este miércoles con duelos de alto impacto, y uno de los más atractivos será el choque entre Rayados de Monterrey y América. El encuentro se disputará en el Gigante de Acero a partir de las 21:05 horas de la CDMX, en un ambiente que promete intensidad desde el primer minuto.
Monterrey afronta el duelo de ida como local luego de finalizar en el quinto puesto de la tabla general durante la fase regular. Esa posición obliga al equipo regio a buscar una ventaja en casa para viajar con mayor tranquilidad a la vuelta, donde la presión será todavía mayor.
Por su parte, América terminó en el cuarto lugar de la clasificación y tendrá el beneficio de cerrar la serie en el Estadio Azteca. Sin embargo, las Águilas también sufrieron altibajos a lo largo de la temporada y llegan con la necesidad de reencontrarse con su mejor versión en la Liguilla si quieren mantenerse entre los candidatos al título.
Alineación de Rayados de Monterrey para recibir a Las Águilas
- Santiago Mele
- Erick Aguirre
- Sergio Ramos
- Stefan Medina
- Gerardo Arteaga
- Fidel Ambriz
- Jorge Rodríguez
- Sergio Canales
- Oliver Torres
- Jesús Corona
- Germán Berterame
Alineación del América para visitar a los regios
- Luis Ángel Malagón
- Kevin Álvarez
- Sebastián Cáceres
- Ramón Juárez
- Cristian Borja
- Israel Reyes
- Erick Sánchez
- Álvaro Fidalgo
- Alejandro Zendejas
- Brian Rodríguez
- Rodrigo Aguirre
