Rayados vs. América: Día, hora y TV para ver EN VIVO el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2025

Después de varias horas de especulación y versiones encontradas, la Liga MX finalmente hizo oficial los días y horarios para los partidos de cuartos de final del Torneo Apertura 2025. Entre todos los duelos confirmados, uno de los más atractivos será el enfrentamiento entre Rayados y América, dos de los clubes más poderosos del país que buscarán avanzar a semifinales.

Publicidad

Publicidad

El primer duelo de la serie se jugará en el Gigante de Acero, donde Monterrey intentará hacerse fuerte ante su gente para llegar con ventaja a la vuelta. Por su parte, el América, que cerró una fase regular con altibajos, sabe que un buen resultado fuera de casa puede ser clave para manejar el partido decisivo en la CDMX.

El encuentro de ida entre Rayados y América se disputará este miércoles 26 de noviembre desde las 19:00 horas de la CDMX en Monterrey. Además, será transmitido por Canal 5 en televisión abierta, así como por TUDN y ViX Premium, lo que garantiza una amplia cobertura para los aficionados que no quieran perderse ningún detalle.

Publicidad

Publicidad

La definición de la serie será tres días después, el sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas, en el Estadio Ciudad de los Deportes. Ahí, el conjunto azulcrema buscará cerrar con fuerza frente a su público, mientras que Rayados irá por un resultado histórico.

La Liga MX también confirmó los días y horarios de los otros tres cruces de cuartos de final, que completan una fase que mantiene a varios candidatos serios al título. Toluca, Tigres, Cruz Azul y Chivas también entran en acción en duelos que prometen intensidad y emociones fuertes.

Los demás cruces confirmados de los cuartos de final del Apertura 2025

Toluca vs. Juárez:

La ida se jugará el miércoles 26 de noviembre en el Estadio Olímpico Benito Juárez a las 19:00 horas, mientras que la vuelta será el sábado 29 de noviembre en el Estadio Nemesio Diez a las 19:05 horas.

Publicidad

Publicidad

Tigres UANL vs. Xolos:

El primer partido se disputará el miércoles 26 de noviembre en el Estadio Caliente a las 23:00 horas. La definición será el sábado 29 de noviembre en el Estadio Universitario a las 21:10 horas.

Cruz Azul vs. Chivas:

La ida tendrá lugar el jueves 27 de noviembre en el Estadio Akron a las 20:07 horas. La vuelta se jugará el domingo 30 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario a las 19:00 horas.