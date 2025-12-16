Dos equipos que consumieron un fracaso en el Apertura 2025 están con la intención de rehacer su plantilla para pelear por el campeonato en el Clausura 2026. El Club América y Rayados fueron eliminados en Cuartos de Final y Semifinales, respectivamente, por lo que evitaron conseguir el título pese a ser de las plantillas más caras.

Elementos como Anthony Martial y Raúl Zúñiga se pensaba que serían la clave para cada uno de los equipos en el tema de goleo, pero ninguno de los dos le fue suficiente para poder lograr el objetivo. Es por ello que ante el mercado invernal, la idea es conseguir a un jugador que tenga las cualidades goleadoras para cumplir con el título que buscan.

Sin embargo, fue este martes cuando el Diario Olé dio a conocer que tanto Rayados como el Club América están intentando el fichaje de Miguel Merentiel, el actual jugador de Boca Juniors es del interés de ambos conjuntos para reforzarse en el ataque, ya que se sabe de las cualidades que ha tenido el jugador en la escuadra Xeneize.

Los problemas del fichaje de Merentiel

El problema es que para que alguno de estos dos equipos pueda ficharlo se tendrán que enfrentar a un par de problemas. El primero es que de acuerdo con la misma fuente se piden 18 mil millones de dólares, algo que podrían pagar en el equipo, pero no en América, ya que por sus mejores elementos no sueltan más de 12 mil.

La otra situación que evitaría su salida es que obviamente tiene contrato y dejó en claro que está “muy feliz” en Boca, por lo que tomando en cuenta que el equipo Xeneize disputará la Copa Libertadores en este 2026 se ve poco probable que teniendo esta oportunidad con el equipo de sus amores busque una posibilidad en estas escuadras.

En síntesis

A pesar del interés mostrado por las dos plantillas más poderosas de México, el Diario Olé señala tres barreras críticas que complican la operación:

