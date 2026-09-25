Dos de los equipos más 'divertidos' del torneo tienen todo listo para entregar un partidazo.

En la continuidad de la jornada 10 del Apertura 2026, la fiesta futbolera del fin de semana seguirá en el Estadio Caliente, donde se cruzarán dos muy buenos conjuntos. Los Xolos de Abreu recibirán al Atlas de Crespo, en una contienda de entrenadores sudamericanos que se juegan mucho en el partido que los pondrá en escena esta noche.

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Por el lado de ‘La Jauría’, el equipo de Tijuana llega a este juego situada en la 7° colocación del torneo, con 14 puntos, por cuatro triunfos, dos empates y dos caídas. Los Xolos de Sebastián Abreu vienen de igualar 2-2 con Pachuca como visitantes en el Estadio Hidalgo en su última presentación doméstica.

En el caso de los ‘Zorros’, el conjunto de Guadalajara arriba a este encuentro en el 9° puesto, con 14 unidades, producto de cuatro victorias, dos empates y tres derrotas. En el cotejo pasado, el Atlas de Hernán Crespo viene de igualar 1-1 con los Pumas de la UNAM en condición de local en el Estadio Jalisco.

Xolos y Atlas jugarán en el Estadio Caliente [Foto: Getty]

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La alineación confirmada de Xolos ante Atlas:

Antonio Rodríguez.

Unai Bilbao.

Alejandro Gómez.

Jesús Vega.

Iván Tona.

Ignacio Rivero.

Aldahir Pérez.

Adonis Preciado.

Ramiro Árciga.

Francisco González.

Mourad El Ghezzouani.

DT: Sebastián Abreu.

La alineación confirmada de Atlas ante Xolos:

Camilo Vargas.

Milton Valenzuela.

Gaddi Aguirre.

Juan José Purata.

Paulo Ramírez.

Elías Montiel.

Edgar Zaldívar.

Kevin Zenón.

Ryan Mmaee.

Luis Esteves.

Florian Monzón.

DT: Hernán Crespo.

El MINUTO a MINUTO de Xolos vs. Atlas por el Apertura 2026:

Al momento del kick-off, aquí debajo comenzará la narración de todos los hechos del partido de Liga MX que se juega este viernes por la noche: