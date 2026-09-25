La fanaticada quedó descolocada con la grilla de transmisión para el cotejo de esta noche en Tijuana.

Los Xolos y el Atlas cerrarán la tanda de encuentros de este viernes en el futbol mexicano, al medirse frente a frente en el marco de la jornada 10 del Apertura 2026. El Estadio Caliente reabre sus puertas para albergar una propuesta encantadora esta noche, con dos rivales que irán al frente e intentarán ser protagonistas.

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Una vez concluido el Atlante-Monterrey, será el turno de presenciar el cruce entre los dos equipos rojinegros de México. Este viernes 25 de septiembre, los Xolos se reencuentan con su afición en un prometedor partido que iniciará a partir de las 21.00 hora CDMX. No habrá compromisos superpuestos, por lo que acaparará toda la atención.

En la previa del encuentro de esta noche por la Liga MX, los simpatizantes de ambos clubes tomaron conocimiento de que el partido no irá por TV abierta en México. El Xolos vs. Atlas no se podrá observar de manera gratuita en el territorio nacional, tal como se evidencia en la grilla televisiva del Apertura 2026 para esta jornada 10.

Xolos y Atlas vuelven a cruzarse por Liga MX [Foto: Getty]

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Esta situación inesperada para los espectadores que andaban esperando el juego surge de que los canales gratuitos no tienen los derechos para pasar el juego en esta oportunidad. El compromiso entre el equipo de Sebastián Abreu y el de Hernán Crespo será transmitido únicamente por pantallas que implican pago o suscripción previa.

En televisión mexicana, el duelo entre los Xolos de Tijuana y el Atlas se podrá sintonizar en vivo y en directo, en forma exclusiva, a través de la señal de FOX (TV de cable). No habrá otros canales que en suelo nacional puedan pasar en simultáneo el enfrentamiento de este viernes por la noche desde el imponente Estadio Caliente.

Por otra parte, la contienda de hoy entre los rojinegros de la Liga MX también contará con la transmisión online de la plataforma de streaming FOX One, de la misma cadena. La señal ofrecerá la posibilidad de ver el partido del Apertura 2026 con imagen y sonido, siempre y cuando los usuarios estén suscriptos con el primer pago realizado.