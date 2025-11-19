En los últimos años, desde que Mazatlán se convirtió en el equipo de la primera división tras comprar a Monarcas Morelia, perdió mucha afición, que actualmente sigue al conjunto de Atlético Morelia en la Liga de Expansión MX, aunque tuvo su propio estadio y buscaron posicionarse como uno de los equipos competitivos de la Liga MX no lo pudieron lograr.

Publicidad

Publicidad

Las multas por estar en los últimos lugares, las contrataciones, las lesiones y lo problemas fiscales que se han desatado sobre Grupo Salinas han hecho que la escuadra no despunte y ante el tema del Ascenso y Descenso que permitiría volver sólo a los equipos que cumplan con las restricciones, las cosas para el equipo cañonero se complicaron.

La escuadra ha tenido que lidiar también con temas de inseguridad, puesto que en algunos de sus partidos los que visitaban tuvieron que ir a Sinaloa con extrema seguridad, por lo que las cosas no pintaron bien, ante ello, se habló de la posibilidad de que se pudiera vender la franquicia como se hizo anteriormente y ahora a un equipo de segunda división.

¿Quién será el “nuevo” Mazatlán FC?

En este caso, tras las revisiones de las autoridades Atlante era el único equipo que estaba capacitado para volver a la Liga, de esta manera, el periodista Pepe Hanan dio a conocer que sería precisamente Mazatlán quien sería vendido a esta escuadra para que pudieran estar en la Primera División y competir en el Máximo Circuito como hace algunos años lo hicieron.

Publicidad

Publicidad

Atlante jugará en el Estadio Banorte

Cabe mencionar que la misma fuente revela que sería el Estadio Azteca (Estadio Banorte) la sede de este equipo y no el Estadio Encanto que era donde jugaba Mazatlán, de esta manera, después de que pase el Mundial 2026 el equipo de los Potros estará jugando en el Coloso de Santa Úrsula junto con el Club América compartiendo así de nueva cuenta la cancha.

ver también ¿Atlante se hace de la plaza de un equipo de la Liga MX para volver a la Primera División de México?

En síntesis

El periodista Pepe Hanan reveló que la franquicia de Mazatlán FC sería vendida al Atlante .

reveló que la franquicia de sería vendida al . Atlante era el único equipo de la Liga de Expansión capacitado para volver a la Liga MX (Primera División).

era el de la Liga de Expansión capacitado para (Primera División). Atlante ahora jugaría en el Estadio Banorte siendo equipo de Primera División.

Publicidad