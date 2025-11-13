Nicolás Benedetti se encontraba en el futbol mexicano desde el 2019 tras su paso por el Deportivo Cali de Colombia. El mediocampista llegó al América, donde se mantuvo hasta el 2022 y logró ganar la Copa MX y el Clausura 2019, además de dejar buenos momentos antes de su salida.

Publicidad

Publicidad

Nicolás Benedetti en Mazatlán (Getty Images)

Después de su etapa con las Águilas, el colombiano pasó al Mazatlán FC, club con el que buscó recuperar su mejor nivel y tener continuidad. Sin embargo, tras varias temporadas en el futbol mexicano, el mediocampista quedó con el pase en su poder luego de que no se concretara su renovación.

Benedetti dejará México después de seis años para vivir un nuevo desafío en su carrera profesional. El talentoso volante tendrá su primera experiencia en Europa, lo que representa un paso importante luego de consolidarse en la Liga MX y volver a mostrarse a nivel internacional.

Publicidad

Publicidad

De acuerdo con la información revelada por el periodista Juan Manuel Figueroa, el exjugador de América seguirá su carrera en España y se convertirá en nuevo futbolista de la UD Las Palmas. Será la primera vez que el mediocampista colombiano compita en el futbol europeo, un reto que llega en un momento clave de su carrera.

Así le fue a Nicolás Benedetti en la temporada

ver también Miguel Borja llegaría a un grande de México: confirman acuerdo avanzado para salir de River

Durante su última temporada con Mazatlán, Benedetti disputó 15 partidos, anotó tres goles y repartió tres asistencias. A pesar de haber sufrido algunos problemas físicos, fue una pieza importante en varios pasajes del torneo y demostró que todavía puede marcar diferencias.

Publicidad

Publicidad

Ahora, su objetivo estará en adaptarse a una liga totalmente distinta, con un ritmo más exigente y competitivo. El colombiano buscará aprovechar esta oportunidad para recuperar su mejor versión y consolidarse en Europa, un sueño que finalmente podrá cumplir tras varios años en el futbol mexicano.

En síntesis