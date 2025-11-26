Luego de lo sucedido con el Mundial de Clubes, la multipropiedad en México se volvió un problema para el Grupo Pachuca y es que este tema les quitó la oportunidad de estar en dicha competencia e incluso retener a James Rodríguez en la plantilla. Por ello, y ante las peticiones de la Liga MX este tipo de acciones se acaban.

Cabe mencionar que hace unos días se dio a conocer que ya había un par de prospectos para comprar al equipo esmeralda; uno de ellos era de nacional y el otro extranjero. El análisis se mantiene para Jesús Martínez, quien tiene que analizar cada una de las opciones que se vienen para la escuadra y elegir la mejor para lo que se viene.

¿Quién sería el nuevo comprador de León?

Sin embargo, este miércoles se reveló que se suma una nueva opción para el Club León, de acuerdo con Christian Ramírez, periodista en León, mencionó que este posible comprador sería Ignite Sports, que es un fondo de inversión y se han postulado como unos de los candidatos para adquirir el 60% de las acciones del conjunto esmeralda, supuestamente el porcentaje que venderán.

De acuerdo con la misma fuente, este fondo tiene acciones mayoritarias del Real Valladolid, equipo de la Segunda División de España. Cabe mencionar que con la intención de subir al Real Oviedo en Grupo Pachuca se le dio mucho apoyo, dejando un poco de lado los otros proyectos, por lo que no es algo que llame mucho la atención.

¿Qué es Ignite Sports?

Ignite Sports es el propietario del club de futbol Real Valladolid, con un grupo de inversionistas que incluye a Gabriel Solares, quien se convirtió en copresidente junto con Enrique Uruñuela y que ya conocen el futbol mexicano. Está formado por más de una docena de inversionistas de diferentes países, incluyendo México, Estados Unidos y España.

