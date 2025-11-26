La Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX aún está en curso, pero muchos equipos empezaron a disputar anticipadamente el mercado de pases invernal. Clubes que no consiguieron sus resultados deseado en este último campeonato se encuentran listos para renovar sus plantillas y en esa situación está León: ya sin James Rodríguez, la directiva busca fichajes para un repunte inmediato.

De acuerdo a la información que llegó desde Argentina, por medio del periodista Matías Martínez, Kevin Lomónaco está en el radar del Grupo Pachuca para esta ventana de transferencias. La organización deportiva realizó una oferta formal al cuadro de Avellaneda, pero los 7.5 millones de dólares netos para adquirir el 70% de la carta del defensor no convencieron a la dirigencia de Independiente.

Kevin Lomónaco, el fichaje estelar que buscan en Grupo Pachuca para 2026 (Getty Images)

El zaguero central, con pasado en equipos como Lanús, Platense, Tigre y Red Bull Bragantino de Brasil, es una de las máximas figuras del futbol argentino. En mercados de pases anteriores fue vinculado con instituciones de primer nivel en su país como River Plate y Boca Juniors, pero no lograron ficharlo. Ahora, con un pasar económico preocupante en su club, podría lograrse el traspaso: aún están negociando y se muestra una buena predisposición desde ambos lados.

León busca rearmarse tras la salida de James Rodríguez

Confirmado por el entrenador, Ignacio Ambriz, el equipo perteneciente al Grupo Pachuca está listo para una limpieza profunda en su plantel. James Rodríguez inició y encabezó las salidas del equipo en la previa del Clausura 2026 de la Liga MX, pero otros nombres seguirían al colombiano en este proceso. Jugadores como Nicolás Fonseca, Alfonso Blanco, Salvador Reyes y Carlos Cisneros son algunos de los apuntados como prescindibles en este periodo de traspasos.

”No estuvimos a la altura de nuestra historia ni de nuestra afición. Duele mucho ver a nuestro equipo así. Desde ya tomaremos decisiones para devolverle a nuestra gente la ilusión que merece”, comentó Jesús Martínez, quien encabeza el proyecto de los de Guanajuato, tras la tempranera eliminación en Liga MX.

