La Liga MX tendrá actividad durante la fecha FIFA y la Jornada 10 del Apertura 2026 se disputará con varios equipos afectados por las convocatorias de sus jugadores a las distintas selecciones. Estos son todos los días y horarios de los partidos.

Más allá de que habrá fecha FIFA y la Selección Mexicana tendrá actividad, la Liga MX no se detiene y el próximo fin de semana se disputará la Jornada 10 del torneo. El futbol mexicano tendrá una nueva fecha con partidos importantes en la pelea por los primeros lugares y también en la búsqueda de puntos para aquellos equipos que necesitan recuperarse.

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Esto representa un golpe para algunos de los clubes del futbol mexicano, ya que cuentan con jugadores convocados por sus respectivas selecciones. Las bajas durante esta jornada pueden ser muy importantes y obligarán a varios entrenadores a modificar sus alineaciones para afrontar sus compromisos.

A continuación, te dejamos los días y horarios de todos los partidos que se disputarán el fin de semana de la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Días y horarios de la Jornada 10 de la Liga MX

Atlante vs. Monterrey: viernes, 19:00 hs.

viernes, 19:00 hs. Xolos vs. Atlas: viernes, 21:00 hs.

viernes, 21:00 hs. Cruz Azul vs. Toluca: sábado, 16:50 hs.

sábado, 16:50 hs. Chivas vs. Querétaro: sábado, 17:07 hs.

sábado, 17:07 hs. Santos vs. Pachuca: sábado, 21:00 hs.

sábado, 21:00 hs. Tigres vs. Puebla: sábado, 21:10 hs.

sábado, 21:10 hs. Pumas vs. San Luis: domingo, 12:00 hs.

domingo, 12:00 hs. León vs. FC Juárez: domingo, 19:00 hs.

domingo, 19:00 hs. Necaxa vs. América: domingo, 21:00 hs.

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Los equipos mexicanos también tendrán amistosos durante la fecha FIFA

Aunque la Liga MX tendrá actividad durante la fecha FIFA, algunos equipos mexicanos también aprovecharán esos días para disputar partidos amistosos en Estados Unidos. América, Cruz Azul, Monterrey, Toluca, Chivas y Pachuca tendrán compromisos adicionales durante esos días.

América vs. Cruz Azul: jueves 1 de octubre | Snapdragon Stadium.

jueves 1 de octubre | Snapdragon Stadium. Monterrey vs. Toluca: sábado 3 de octubre | Shell Energy Stadium.

sábado 3 de octubre | Shell Energy Stadium. LA Galaxy vs. Cruz Azul: domingo 4 de octubre | Dignity Health Sports Park.

domingo 4 de octubre | Dignity Health Sports Park. América vs. Chivas: domingo 4 de octubre | Oakland Alameda County Coliseum.

domingo 4 de octubre | Oakland Alameda County Coliseum. Pachuca vs. México Sub-23: 2 de octubre | Estadio Hidalgo.

En sintesis

La Jornada 10 del Apertura 2026 se jugará durante la Fecha FIFA.

se jugará durante la Fecha FIFA. Cruz Azul enfrentará a Toluca el sábado a las 16:50 horas.

el sábado a las 16:50 horas. América y Chivas jugarán amistosos en Estados Unidos durante octubre.