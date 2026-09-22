Rodrigo Huescas está cerca de volver a jugar con Copenhague tras la grave lesión que sufrió

Rodrigo Huescas apunta a volver a sumar minutos con Copenhague en un amistoso que se le viene en octubre.

Rodrigo Huescas sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en noviembre del año pasado. A partir de ese hecho, el jugador se operó y comenzó una larga rehabilitación que es necesaria para curarse de esta lesión y no tener ninguna recaída.

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Casi un año después de esta mala noticia, Rodrigo Huescas volverá a jugar en los próximos días. En una entrevista con Gerardo González de Vamos Azul, el mexicano contó que el próximo 4 de octubre estará presente en el amistoso de Copenhague contra Hamburgo.

“Solamente no puedo jugar 90 minutos directo, pero sí tienes que ir tomando ritmo poco a poco. De hecho pude haber jugado algunos partidos que pasaron pero tomamos la decisión de aguantar y de llegar lo mejor posible”, comenzó diciendo el mexicano en la entrevista.

“Fue una decisión tanto del preparador físico, del terapeuta y yo respeté esa decisión porque me hubiera encantado ir esta Fecha FIFA. Es bueno no desesperarse”, agregó Rodrigo Huescas.

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🇲🇽🚨 RODRIGO HUESCAS



Después de prácticamente un año, Rodrigo Huescas regresa a las canchas el 4 de Octubre en partido amistoso con el Copenhague. @VamosCAzul pic.twitter.com/k3dUX1JDZm — Gerardo González (@gerardoo_gh) September 21, 2026

Rodrigo Huescas sobre la Selección Mexicana

Por otro lado, el defensa manifestó que aún no tuvo la oportunidad de hablar directamente con Rafa Márquez sobre su regreso a la Selección Mexicana: “Como tal con Rafa (Márquez) no, no he tenido contacto ahora. He tenido contacto con toda la gente de selección, pero obviamente Rafa ha estado preguntando de cerca cómo voy“.

“Sabe que ahora estoy en proceso de rehabilitación y creo que volviendo a jugar no tengo duda de que volveré a cruzar palabra con él”, concluyó Rodrigo Huescas, quien no juega con el Tri desde septiembre del año pasado en un amistoso contra Corea del Sur.

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En síntesis