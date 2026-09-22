Kylian Mbappé confesó que se sentiría decepcionado si no gana el Balón de Oro 2026: “Tuve un buen año”

Siendo el máximo goleador de las competencias más importantes, Kylian Mbappé admitió que se sentiría deceptionado en caso de no ganar el Balón de Oro 2026.

Kylian Mbappé se posiciona como uno de los principales candidatos para conquistar el Balón de Oro 2026. El delantero francés considera que cuenta con méritos suficientes para adjudicarse el codiciado galardón, admitiendo abiertamente que quedarse con las manos vacías representaría un trago amargo en su carrera.

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A pesar de que los títulos colectivos escasearon en la última campaña, a nivel individual el atacante merengue firmó números históricos en el balompié internacional. Mbappé concluyó la temporada 2025-26 como el máximo goleador del Real Madrid (42 tantos) y de la UEFA Champions League (15), sumando además 10 anotaciones en la Copa del Mundo 2026 para consagrarse como la Bota de Oro del certamen y elevar su registro histórico a 22 dianas mundiales.

Mbappé sobre sus chances de ganar el Balón de Oro

En entrevista con la emisora gala RFI y la plataforma The Athletic, Mbappé analizó sus posibilidades reales de alzar el trofeo individual: “Creo que es un objetivo para cualquier jugador, pero no creo que sea una obsesión. He tenido un buen año, un gran año a nivel individual; sé que ese es el criterio más importante para el Balón de Oro. Fui el máximo goleador en las competiciones más importantes y creo que puede ser un buen año para mí; tengo buenas sensaciones“.

Posteriormente, el seleccionado francés no ocultó el impacto emocional que tendría un resultado adverso en las votaciones. “Por supuesto. Creo que un deportista siempre se siente decepcionado cuando no gana. Así que lo que más se vería afectado sería mi espíritu competitivo; pero bueno, ya veremos qué pasa“, expresó Mbappe.

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Kylian Mbappé posa con la Bota de Oro de la UEFA Champions League 25-26 junto a Luis Figo. (Angel Martinez/Getty Images)

Asimismo, Mbappé aprovechó la oportunidad para valorar sus orígenes africanos, prometiendo una dedicatoria especial en caso de resultar vencedor: “Nunca he cortado el vínculo con mis raíces y mis orígenes. Siempre he tenido una educación con cultura africana. Cada vez que voy a África siento el amor de la gente y siempre soy muy bien recibido. Espero poder regresar con el Balón de Oro y, de una manera u otra, dedicárselo también a ellos“.

¿Cuándo es la gala del Balón de Oro 2026?

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se llevará a cabo el próximo lunes 26 de octubre de 2026 en el emblemático teatro The London Palladium de Londres, Inglaterra. Esta edición marcará un hito histórico, pues será la primera ocasión en los 70 años del galardón que la gala organizada por France Football y la UEFA abandonará la ciudad de París para coronar al mejor futbolista del planeta.

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En síntesis