Mientras Antonio Mohamed gana 4 millones en Toluca, el salario que percibe Joel Huiqui en Cruz Azul

Mientras Antonio Mohamed percibe uno de los salarios más altos entre los entrenadores de la Liga MX, este es el salario de Joel Huiqui.

Este fin de semana, Toluca y Cruz Azul se enfrentarán por la Jornada 10 del Apertura 2026 en un partido que también tendrá un atractivo especial en los banquillos. Antonio Mohamed y Joel Huiqui atraviesan un gran momento y actualmente aparecen entre los entrenadores que más destacan en la Liga MX.

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De acuerdo con la información de Salary Sports, Antonio Mohamed percibe alrededor de 4 millones de pesos anuales con Toluca. El argentino llegó al conjunto escarlata con un amplio recorrido y varios títulos en su carrera, por lo que su salario refleja también el peso que tiene dentro del proyecto.

Del otro lado aparece Joel Huiqui, quien asumió un papel protagónico en Cruz Azul después de haber trabajado dentro de la estructura del club. Las cifras que se habían reportado anteriormente señalaban que, antes de ser ratificado como entrenador del primer equipo, su salario se encontraba entre los 50 mil y 100 mil pesos mensuales. Sin embargo, esa cantidad corresponde a su etapa previa a asumir definitivamente el cargo.

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¿Cuánto estaría ganando Huiqui?

Tras su ratificación, se estima que el sueldo de Huiqui aumentó de manera considerable. Aunque no existe una cifra oficial confirmada sobre su nuevo salario, una referencia para dimensionarlo es el sueldo que percibía Nicolás Larcamón, que rondaba los 2 millones de pesos anuales. Por ello, Huiqui podría estar actualmente en una cifra similar, aunque se trata de una estimación y no de un dato confirmado.

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De esta manera, el duelo entre Toluca y Cruz Azul también pondrá frente a frente a dos de los entrenadores que atraviesan un buen momento en la Liga MX, con Mohamed defendiendo el proyecto del campeón y Huiqui buscando consolidarse al frente de La Máquina.

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