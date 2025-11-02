Falta una fecha para el cierre de la fase regular del Apertura 2025 en la Liga MX, donde el Club León se medirá ante Puebla. Lamentablemente, para el equipo de Ignacio Ambriz, tras no conseguir ninguna victoria desde su llegada es buscar el siguiente comienzo del Clausura 2026 para ahora sí armar su plantilla y conseguir el resultado.

Las cosas para Ambriz la última vez que estuvo en el futbol mexicano dirigiendo a Santos no salió nada bien, por lo que ahora el estratega estaría buscando dejar otra huella en el cuadro esmeralda. De esta manera, uno de los planes es rehacer el plantel y que la directiva lo respalde, que hasta el momento parece ser un tema complejo.

De acuerdo con lo mencionado por el estratega en conferencia de prensa, está ya planeando los cambios que podrá hacer para el siguiente semestre, puesto que al tener un tiempo en la plantilla lo ha mapeado con la intención de que sea un conjunto más competitivo: “Ya tengo una base en mi cabeza y en mis cuadernos, ver cómo armamos el equipo.

Los 3 refuerzos que quiere Ambriz para León

Según las palabras del técnico mexicano, ya analizó a los tres refuerzos que está buscando para este siguiente semestre, en general, con respecto a las posiciones que necesita la plantilla: “Por ahí uno que tenga profundidad, un centro delantero (para extranjeros) y tengo en mi cabeza algunos mexicanos. Ya al final hablaremos con la Directiva”, señaló.

Como él lo plantea, sólo falta ver que en este caso cuente con el respaldo de la directiva y de esa manera poder hacer el armado. Pero tomando en cuenta que también se busca un comprador del equipo, podrían hacerse algunas cosas buenas para que el equipo levante y pueda tener la aprobación para ser comprado.

En síntesis