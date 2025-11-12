Este martes se llevó a cabo la Investidura del Salón de la Fama, donde el propio Jesús Martínez confirmó la salida de James Rodríguez del Club León. De esta manera, la escuadra esmeralda tendrá que hacer el rearmado de la plantilla para el Clausura 2026 después de que quedaran eliminados de este torneo Apertura 2025.

Inmediatamente comenzaron los rumores sobre los equipos que podrían estar interesado en el fichaje del colombiano. Hay conjuntos en la Liga MX y en la Major League Soccer que estarían con la mirada puesta en futbolista, aunque habría algunos clubes más avanzados que otros en acercamientos y conocimiento del jugador.

Aunque ya es un hecho que el futbolista saldrá de La Fiera, se ha mencionado que su contrato es hasta diciembre, por lo que tienen que esperar para poder firmar con algún otro conjunto, pero se puede estar analizando en cada uno de los clubes interesados. De esta manera, se revelaron los nombres de algunas de estas escuadras.

¿Qué equipos buscan el fichaje de James Rodríguez?

De acuerdo con Ekrem Konur hay un par de equipos en México que sí están siguiéndolo de cerca para conocer los detalles de su salida y desde luego, las pretensiones económicas del jugador. Esto son Tigres y el Club América, aunque tomando en cuenta lo que pagan en el Norte por los jugadores, serían los de la UANL quienes tienen mayor oportunidad.

Pero no son los únicos que lo rondan y que tienen oportunidades de llevárselo, la misma fuente confirma que el Orlando City, New York City, LA Galaxy y Toronto FC serían los cuatro conjuntos que buscan su fichaje, siendo el primero de ellos el club que lo está siguiendo más de cerca, por lo que su futuro podría estar en Estados Unidos.

