Desde hace ya algunos años el Club América ha tenido una plantilla muy completa, la cual le ha servido para ganar campeonatos aún con varios jugadores lesionados. De esta manera, hay equipos que han visto cómo han dejado salir a algunos de sus futbolistas talentosos y ahora podrían regresarlos a la Liga MX, sólo que vistiendo otra playera.

¿Quién sería el reemplazo de James Rodríguez en León?

Una de estas opciones podría presentarse para el Club León, la escuadra no llegó a un acuerdo con James Rodríguez y ahora busca un elemento que aporte la misma intensidad al equipo. Al ya estar eliminados del Apertura 2025, el equipo de Ignacio Ambriz está en la búsqueda del armado de su plantilla y los agentes han comenzado a hacer su trabajo ofreciendo a jugadores.

De acuerdo con el periodista Joaquín Castañeda de Fieramanía dio a conocer que Diego Valdés, jugador chileno que pasó por el tricampeonato del Club América es uno de los jugadores que fue ofrecido a la escuadra de Nacho, ya que no ha sido una pieza fundamental en Vélez como se esperaba debido a su lesión que lo ha mantenido al margen.

El futbolista se ha recuperado, pero no ha tenido los minutos que esperaba con el conjunto argentino, es por ello que la plantilla de la escuadra estaría interesada en fichar al futbolista que tuvo su pasado con las Águilas de acuerdo con esa fuente. Sin embargo, tras la investigación se pudo saber que la situación no era como se planteaba.

Falsas esperanzas con Diego Valdés

De acuerdo con el propio agente del futbolista chileno, menciona que tuvo que hacer algunas cosas dentro del conjunto esmeralda, pero se tergiversaron los temas y en realidad no fue para hacer un ofrecimiento de Valdés, como su contrato está hasta 2027 se espera que el examericanista encuentre más minutos en Vélez durante la temporada, negando interés de León.

En síntesis