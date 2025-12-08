La Selección Mexicana está enfocada al 100% en lo que será el Mundial 2026, en el cuál será anfitriona junto a Canadá y Estados Unidos. El gran objetivo es conseguir cosas importantes y firmar la mejor participación de su historia. Más allá de que los resultados dejaron mucho que desear a lo largo del 2025, la FMF mantiene firme el proyecto de Javier Aguirre, quien es el entrenador elegido para dirigir a México en la próxima Copa del Mundo.

Sin embargo, en las últimas horas comenzó a circular un fuerte rumor sobre una posible salida de Aguirre una vez que termine el Mundial del año que viene. La información tomó fuerza debido a lo que se estaría analizando desde la alta dirigencia del futbol mexicano respecto al futuro del banquillo nacional.

¿Nuevo técnico para la Selección Mexicana?

Pepe Hanan, periodista de Puebla, reveló el plan que tendría la FMF para reorganizar distintos proyectos una vez finalizado el Mundial 2026. Según explicó, la Federación ya trabaja en un escenario que podría cambiar por completo el rumbo de varios entrenadores involucrados en la Liga MX y en la Selección.

La primera parte de la revelación señala: “En la cúpula de la Federación Mexicana de Futbol se maneja este escenario post Copa Mundial: Antonio Mohamed sería el nuevo seleccionador nacional y Rafa Márquez dirigiría a Rayados para seguir creciendo como entrenador de primer equipo. Aguirre se retiraría después del Mundial”.

El periodista agregó más detalles sobre cómo se acomodarían los distintos cuerpos técnicos: “Mientras llega ese momento, el Turco continuaría en Toluca, Torrent seguiría en Rayados y Márquez quedaría como auxiliar en la Selección Mexicana. Todo esto independientemente de los resultados que cada uno tenga de aquí al Mundial en sus puestos actuales”.

Por ahora, nada está confirmado oficialmente, pero el rumor ya está instalado y podría convertirse en uno de los temas más importantes rumbo al proyecto post–Mundial 2026. La FMF tendrá decisiones clave que marcarán el rumbo del futbol mexicano de los próximos años.